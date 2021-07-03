03 Tem 2021 - 14:58- Eğitim G: 03 Tem 2021 - 15:08

Kariyer ve Girişimcilik Zirvesi’nde gençlere yol haritası

Malatya’da düzenlenen Kariyer ve Girişimcilik Zirvesi, sağlık, teknoloji ve bilime ilgilisi olan gençlerden ilgi gördü. İki gün süren zirveyle, öğrencilerin iş sektörünü daha iyi tanıması, sektörde çalışan yöneticilerin başarı hikayeleriyle öğrencilere yol göstermek ve örnek olunması hedeflendi.
Kariyer ve Girişimcilik Zirvesi’nde gençlere yol haritası mask

Şehit Ömer Halis Demir Konferans Salonu’nda düzenlenen programda, gençlere gelecekte yol haritalarını nasıl çizecekleri dile getirildi. Programa, Esmer Polat , Emir Belli , Ramazan Oruç , Ömer Tarık Mermer , Mehmet Can Salih Mendilli , Emir Yurt, Yusuf Kılıç ve vatandaşlar katıldı.
Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bilimsenol Platformunun ortaklaşa düzenlediği Kariyer ve Girişimcilik Zirvesi’nde katılımcılara bilim, sağlık ve teknoloji alanlarında gençlere bilgi verildi.
Zirve, yeniliklere açık olan gençler tarafından ilgi gördü. İki gün süren zirveyle, öğrencilerin iş sektörünü daha iyi tanıması, sektörde çalışan yöneticilerin başarı hikayeleriyle öğrencilere yol göstermek ve örnek olunması hedeflendi.
Program sonunda eğitim verelere plaket verildi.

(İHA)
# malatya İl milli eğitim müdürlüğü, eğitim, Kariyer Ve Girişimcilik Zirvesi

03 Tem 2021 - 14:58 Malatya- Eğitim

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