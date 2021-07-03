Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı’nda bayrak Şengönül’de

Ülkü Ocakları Genel Başkan Ahmet Yiğit Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı’na Turgay Şengönül atanmıştır. Yeni görevinde muvaffakiyetler diler, görevini devreden Bayram Işık’a ve geçmiş dönemlerde Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanlığı yapan tüm ülküdaşlarımıza teşekkür ederim
ifadelerine yer verdi.
Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Bayram Işık, 9 Temmuz 2019’dan beri görevi sürdürüyordu.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.