Bina bakım onarımı yaptırılacaktır

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''ÇAKMAK KIŞLASI 1986-DEP-ÇEL-118,1986-DEP-ÇEL-119,1986-DEP-ÇEL-120,1999-DEP-KAR-114 VE 2000-DEP-YIĞ-102 ALBÜM NUMARALI MEBS ALAY KOMUTANLIĞI SAYMANLIK BİNALARI İÇ DIŞ CEPHE VE ÇATI BAKIM ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.'' ifadeleri yer aldı.

İhalenin teklif açma tarihi ise 27 Temmuz olarak açıklandı.

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