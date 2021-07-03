Yeşilçam’ın ‘Gülen ve Güldüren’ Adamı

Usta Sanatçı Kemal Sunal, 11 Kasım 1944 yılında İstanbul Küçükpazar semtinde dünyaya geldi. Üç kardeşin en büyüğü olarak yer alan Kemal Sunal'ın annesi Saime Sunal babası ise Mustafa Sunal’dır. Aslen Malatyalı olan Kemal Sunal; Cemil Sunal ve Cengiz Sunal adında iki kardeşe sahiptir. İlkokulu Mimar Sinan İlkokulu'nda okuyan Kemal Sunal Vefa Lisesi'nden mezun oldu.

Sanat hayatına, ‘Zoraki Tabip’ adlı tiyatro oyunu ile başlayan Kemal Sunal, Türk sinema tarihinde en iyi komedyen oyuncusu olarak gösterilmektedir. Bir yıl kadar Kenter Tiyatrosu’nda görev yaptıktan sonra Pendik Tiyatrosu’nun kurulması ile beraber oraya katılan Kemal Sunal, yıllarca arkadaşlık yaptığı Bülent Kayabaş ile bu tiyatroda tanıştı.

TİYATRO’DAN SİNEMAYA

Kemal Sunal, Ayfer Feray ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu’nda da görev aldı. Tiyatro ile sanat hayatına başlayan sanatçı, Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle sinema filmlerine yöneldi. Türk sinemasında öncesinde ‘İnek Şaban’ tiplemesi olmak üzere canlandırdığı birçok tiple sevenlerinin beğenisini kazanan ve insanları güldürürken düşündüren Kemal Sunal, yediden yetmişe herkesin sevgisini taşıyan bir sanatçı oldu.

1972 yılında Tatlı Dillim filminde rol alarak sinemaya ilk adımını atan Kemal Sunal, filmlerinde oynadığı "iyi, saf adam" rolleriyle beğeni kazandı. Sanatçı, komedi filmleri ağırlıkta olsa da dram türündeki filmlerde de yer aldı. 82 filmde rol almış sanatçının son filmi 1999 yılında vizyona giren Propaganda'dır.

1977 yılında Antalya Film Festivali'nde en başarılı erkek oyuncu ödülü alan Kemal Sunal, Türk sinemasındaki komedi oyunculuğuna yeni bir soluk getirirken, Hababam Sınıfı serisi ile herkesin büyük bir sevgisini kazandı.

Kemal Sunal, 12 Eylül öncesinde bırakmış olduğu Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünü bıraktığı yerden tekrar okuyarak 1995 yılında mezun oldu. Ayrıca, yüksek lisans yapan usta sanatçı, yüksek lisans tezini ‘komedyen kimliği ile Kemal Sunal'ın ve filmlerinin incelenmesi’ olarak oluşturmuştur. Kemal Sunal, kendi profilinin, oynadığı karakterlere göre farklı olduğunu "Ben özel hayatımda çok az konuşan, çok soğuk bir adamım" "aynı zamanda iş ve ev yaşamında titizim" sözleriyle dile getirmiştir.

‘EN İYİ ERKEK OYUNCU’ VE ‘YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ’NÜ ALDI

14.Antalya Film Festivali’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülüne layık görülen Kemal Sunal, 35.Antalya Film Festivali’nde ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ ve 2.Ankara Film Festivali’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödüllerinin de sahibidir.

‘Gülen adam’ olarak anılan Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği uçakta kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti.

Kemal Sunal’ın bilinen tiyatro oyunları

1966 - "Fadik Kız" - Kent Oyuncuları. İki-üç değişik rolde

1967 - "İspinozlar" (Orhan Kemal uyarlaması) - Ulvi Uraz Tiyatrosu. Taşkasaplı rolünde.

1967 - "Deli İbrahim" (Yazan: Turan Oflazoğlu, reji: Şükran Güngör) - Kent Oyuncuları. Cellât Hamal Ali rolünde

1968 - "Yalova Kaymakamı" - Arena Tiyatrosu, Ulvi Uraz Topluluğu.

1968 - "Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım" - Arena Tiyatrosu, Ulvi Uraz Topluluğu.

1968/69 - "Fermanlı Deli Hazretleri" - Arena Tiyatrosu, Ulvi Uraz Topluluğu.

1968 - "Hamhumşarolop" - Arena Tiyatrosu, Ulvi Uraz Topluluğu.

1969 - "Murtaza" (Orhan Kemal uyarlaması) - Ulvi Uraz Tiyatrosu. Bekçi ve Kahveci rollerinde.

1969 - "Yaz Bitiyor" - Arena Tiyatrosu, Ulvi Uraz Topluluğu.

1972 - "Gergedan" (Yazan: Eugène Ionesco) - Devekuşu Kabare Tiyatrosu. Bakkal ve Mösyö Papiyon rollerinde.

1972 - "Dün Bugün" (Yazan: Haldun Taner) - Devekuşu Kabare Tiyatrosu.

1973 - "Dev Aynası" (Derleyen: Haldun Taner) - Devekuşu Kabare Tiyatrosu (Ankara Nergis Sineması'nda sahnelendi)

Kemal Sunal’ın rol aldığı filmler

“1972 Tatlı Dillim, 1973 Oh Olsun, 1973 Güllü Geliyor Güllü, 1973 Canım Kardeşim, 1973 Yalancı Yarim, 1974 Salak Milyoner, 1974 Köyden İndim Şehire, 1974 Mavi Boncuk, 1974 Hasret, 1974 Salako, 1975 Şaşkın Damat, 1975 Hanzo, 1975 Hababam Sınıfı, 1975 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı, 1976 Tosun Paşa, 1976 Süt Kardeşler, 1976 Sahte Kabadayı, 1976 Meraklı Köfteci, 1976 Kapıcılar Kralı, 1976 Hababam Sınıfı Uyanıyor, 1977 Sakar Şakir, 1977 Şabanoğlu Şaban, 1977 İbo ile Güllüşah, 1977 Hababam Sınıfı, Tatilde, 1977 Çöpçüler Kralı, 1978 Yüz Numaralı Adam, 1978 Köşeyi Dönen Adam, 1978 Kibar Feyzo, 1978 İyi Aile Çocuğu, 1978 İnek Şaban, 1978 Avanak Apti, 1979 Umudumuz Şaban, 1979 Şark Bülbülü, 1979 Korkusuz Korkak, 1979 Dokunmayın Şabanıma, 1979 Bekçiler Kralı, 1980 Zübük, 1980 Gol Kralı, 1980 Gerzek Şaban, 1980 Devlet Kuşu, 1981 Üç Kağıtçı, 1981 Kanlı Nigar, 1981 Davaro, 1982 Yedi Bela Hüsnü, 1982 Doktor Civanım, 1983 Tokatçı, 1983 Kılıbık, 1983 En Büyük Şaban, 1983 Çarıklı Milyoner, 1984 Şabaniye, 1984 Postacı, 1984 Ortadirek Şaban, 1984 Atla Gel Şaban, 1985 Sosyete Şaban, 1985 Şendul Şaban, 1985 Şaban Pabucu Yarım, 1985 Keriz, 1985 Katma Değer Şaban, 1985 Gurbetçi Şaban, 1986 Yoksul, 1986 Tarzan Rıfkı, 1986 Garip, 1986 Deli Deli Küpeli, 1986 Davacı, 1987 Yakışıklı, 1987 Kiracı, 1987 Japon İşi, 1988 Uyanık Gazeteci, 1988 Sevimli Hırsız, 1988 Polizei, 1988 Öğretmen, 1988 İnatçı, 1988 Düttürü Dünya, 1988 Bıçkın, 1989 Zehir Hafiye, 1989 Talih Kuşu, 1989 Gülen Adam, 1990 Koltuk Belası, 1990 Boynu Bükük Küheylan, 1990 Abuk Sabuk Bir Film, 1991 Varyemez, 1999 Propaganda.”