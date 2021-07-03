03 Tem 2021 - 10:16- Gündem

Sallanan sokak lambası korkutuyor!

Malatya’nın Cengiz Topel Caddesi Başharık Mahallesi’ndeki mahalle sakinleri kaldırımın üzerinde bulunan sokak lambasının tehlike arz edecek kadar sallanmasından şikâyetçi. Öyle ki otobüs geçtiğinde bile sallanan sokak lambası yolda geçen vatandaşları ve mahalleliyi tedirgin ediyor.