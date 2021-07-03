Sallanan sokak lambası korkutuyor!

Cengiz Topel Caddesi’nde esnaf olan Mesut Erdal, sallanan sokak lambasının vatandaşa veya aracın üstüne düşmesinden korktuğunu ifade ederek,
Burası Cengiz Topel Caddesi Başharık Mahallesi ve bura çok işlek bir caddedir. Cadde üzerinde bulunan sokak lambası sallanıyor ve burada da genelde aile kesimi yaşıyor. Yani bu direğin yola düşme ihtimali de var. Yetkililerden ricamız gelip bu direğe bakmaları ve gereken onarımı yapmaları, biz duyarlı vatandaş olarak görevimizi yapıyoruz ve sadece uyarıyoruz
dedi.
“TEHLİKE ARZ EDİYOR”
Sokak lambasının yaklaşık olarak 3-4 ay boyunca sallandığını ve yetkili mercilere başvurulmasına rağmen herhangi bir dönüş almadıklarını söyleyen Mesut Erdal, Bu direk yaklaşık olarak 3-4 ay boyunca bu şekilde sallanıyor ve tehlike arz ediyor. Benim dükkânın hemen yanında tuhafiyeci dükkânı var, o dükkân sahibi yetkilileri 3 sefer aradığını söyledi. Fakat demek ki işleri yoğun hala kimse gelmedi. Ama sonuçta bu elektrikle çalışan bir direk, kimin kafasına veya arabasına düşeceği belli değil. Buradan elektrik dağıtım şirketine sesleniyoruz. Bizim elektrik faturaları 3 gün geçtiği zaman ihbarname gönderiyorlar, 5 gün ödemediğinizde elektriğimizi kesmeye geliyorlar. Tamam, biz kanunlara uyup faturamızı ödüyoruz. Onlarda bir zahmet gelip bu elektrik direğini yapsınlar. Buradan aileler geçiyor, çocuklar geçiyor
ifadelerini kullandı.
Öte yandan mahallede başka sorunlarında olduğuna değinen Erdal,
Ayrıca şöyle bir konumuz var, bu cadde üzerinde ne bir kamera var ne de bir mobese var. Biz esnaflar olarak dükkânlarımızı kapatıp eve gittikten sonra tedirginlik yaşıyoruz. Tamam, cam kırılması gibi olay yaşamadık ama her sabah dükkânımıza geldiğimizde önü çöp dolu oluyor. Şişeler veya ne yemişlerse onların çöpleri atılmış oluyor. Yani bu duruma da bir çözüm bulunması lazım Cengiz Topel Caddesi Malatya’nın en eski caddelerinden birisi biz de esnaf olarak, yetkililerin bu duruma bir çare bulmasını istiyoruz. Sadece merak ediyorum. Neden bu cadde bu kadar sahipsiz? Nasıl çevre yolunda kameralar var belli yerlerde kameralar varsa burada da kameraların olmasını istiyoruz. Şimdi biz kamera sistemi döşemek istesek bizim etimiz ne butumuz ne! 5-6 bine mal oluyor. Buradan yetkililere rica ediyoruz. Bir kamera takılırsa he bizim için hem de kendilerine de yardımı olur
diye konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.