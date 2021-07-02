Süper Lig’de üst üste küme düşme korkusu yaşayan Yeni Malatyaspor’da transfer listesi oldukça kabarık. Bugüne kadar Oussama Haddadi, Rayane Aabid ve Cengizhan Akgün gibi isimleri kadrosuna kattığını açıklayan Doğu Anadolu ekibi prensip anlaşmasına vardığı futbolculara da imza attırmaya hazırlanıyor. Yurtdışındaki birçok oyuncuyla görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılı ekibin kurmayları orta saha hattı için Tunuslu Seifeddine Khaoui ismiyle temasa geçti. Daha önce Tunuslu sağ bek Wajdi Kechrida ile görüşen yönetimin bu futbolcunun vatandaşı olan ve son olarak Fransa liginde top koşturan Seifeddine Khaoui’nin transferi için harekete geçti. Fransız ekibi Marsilya ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona eren orta saha oyuncusu için teklifte bulunan Yeni Malatyasporlu kurmaylar transferin mutlu sonla bitmesi için mesai harcıyor. Tunus Milli Takımı’nda da görev alan 26 yaşındaki oyuncu 10 numara pozisyonunda oynuyor. Sol ayağını iyi kullanabilen Seifeddine Khaoui Fransa Lig 1’de süre aldığı 91 karşılaşmada 10 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Transfermarkt sitesinde güncel piyasa değeri 1,8 milyon Euro gözüken Tunuslu oyuncu için Yeni Malatyaspor’un 3 yıllık sözleşme teklif edeceği iddia edildi.
02 Tem 2021 - 18:17- Spor Güncelleme: 02 Tem 2021 - 18:23
Gelirse ‘10’ Numara Olur!
Yeni sezonda güçlü ve alternatifli bir kadroyla Süper Lig’de mücadele etmek isteyen Yeni Malatyaspor’da yönetim orta saha için arayışlarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı yönetim 10 numara pozisyonunda oynayan Tunuslu orta saha oyuncusu Seifeddine Khaoui ile temasa geçti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.