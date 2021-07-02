Yeni Malatyaspor’da Futbolcuları Askeri Eğitim Bekliyor!

Önceki yıllarda yaşanan küme düşme korkusunu tekrar yaşamamak için teknik direktör İrfan Buz’un raporu üzerine transferde titiz davranan sarı kırmızılı ekipte kiralıktan dönen oyuncularla ilgili olarak da son kararı tecrübeli teknik adam verecek.

Yeni Malatyaspor, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz Perşembe günü akşam saatlerinde Nurettin Soykan Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla start verdi. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde sezonun ilk çalışmasına çıkan sarı kırmızılı takımın antrenmanında kiralık olarak alt liglerde forma giyinen oyuncular dışında, Süper Lig’e veda eden BB. Erzurumspor’da kiralık olarak oynayan Buğra Çağıran, Yeni Malatyaspor’un U19 takımı kadrosunda bulunan siyahi futbolcular da yer aldılar.

İlk gün ki antrenmanda tecrübeli teknik adam İrfan Buz, yardımcı antrenör Murat Kayapınar’dan futbolcuların son durumu hakkında bilgi alırken, yurtdışında bulunan yabancı futbolcuların da birkaç gün içerisinde Türkiye’de olacağı öğrenildi. Çalışmaların ikinci gününde Yeni Malatyasporlu futbolcular sabah kondisyon ve ağırlık çalışırken akşam ki antrenmanda düz koşu ve 8’e 3 pas organizasyonları gerçekleştirdi. Teknik direktör İrfan Buz özellikle genç futbolcuları yakından takip ederken, Bolu kampına alt yapıdan oyuncu götürmeyi de planlıyor.

YABANCI KONDİSYONER TALEP ETTİ

Öte yandan Bolu kampına futbolcularını tatil modundan çıkartıp hazır bir vaziyette götürmeyi isteyen teknik direktör İrfan Buz Alman disipliniyle kolları sıvadı. Futbolcuları yeni sezonda kondisyon olarak en iyi şekilde hazırlanmaları için yönetimden yabancı bir kondisyoner istediği öğrenilirken, sarı kırmızılı yönetimin bu anlamda çalışmalara başladığı ifade edildi. Buz’un Bolu’daki ilk etap kamp çalışmalarında askeri eğitimi aratmayacak bir antrenman programı hazırladığı, bu noktada yardımcılarıyla da sürekli toplantı yaptığı kaydedildi. Özellikle ikinci yarısı oldukça çekişmeli geçen Süper Lig için oyuncularının kondisyonlarını her dönem üst seviyede tutmak isteyen İrfan Buz, buna yönelik bir program hazırlarken yabancı kondisyonerle bu düşüncesini gerçekleştirmeyi planlıyor.