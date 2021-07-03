Üreticiler kadar esnaflar da tepkili

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan ve veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmanın, taşımanın yasaklanması hem Adıyaman hem de Malatya’da çeşitli protestolara neden oldu. Tütün üreticileri Çelikhan ve Sürgü’de traktörlerle yolları kapatırken, Malatya merkezde de tütün ticareti yapan esnaflar tepkilerini BUSABAH gazetesine konuşarak dile getirdiler.

2 yıldır tütüncülük yaptığını dile getiren Kenan Seyyar isimli tütün satıcısı, tütün satarak ekmek paralarını kazandıklarını söyledi.

“BU DÜKKÂN BİZİM EKMEK TEKNEMİZ”

Tütün satmak dışında başka bir gelir kapıları bulunmadığını belirten Seyyar,

Tütüncülük yapmazsak çoluk çocuk aç kalacak. Eğer devlet tütün satışını yasaklıyorsa, dükkânları kapatıp, bizlere birer iş imkânı sunsun ki biz de bu işi yapmayalım. Bu da yok. Fabrikaya gidiyorum, bizi işe almıyorlar. Başka bir gelir kapımız da yok. Sadece gelir kapımız tütün satmak, bu dükkân bizim ekmek teknemiz. Sarma, makaron tütünün yanında açık tütün satmak da yasak. Tütün mamullerinin hepsi yasak. Tütün satışı yapamazsak hayatımızı nasıl idame ettireceğimizi bilemiyorum. Eylemler yapılıyor, milletvekilleri bu konu için devreye giriyor ama hala bu sorun bir çözüme kavuşturulamadı. Sadece bekliyoruz. ‘Tütün faturası yok’ diye ceza da alıyoruz. Biz bu cezaları ödeyecek kadar kazanamıyoruz ki. Artık tütün dışında su ve diğer gıda da satıyoruz ki perişan olmayalım. Maalesef bu da yok. Yetkililer bu süreçte bizleri idare etsinler. Pandemi hala devam ediyor. Bizim geçimimiz tütüne bağlı. Malatya, Adıyaman’ın geçim kaynağı tütün. Başka bir geçim kaynağımız yok. Evliyim, çocuklarım var. Kirada oturuyorum. Çocuğumun mama parasını bile kazanamıyorum

diye konuştu.

TÜTÜN YETİŞTİREN ÇİFTÇİLER NE YAPACAKLAR?

Yapacakları başka bir iş bulunmadığını ifade eden Mehmet Ayık isimli tütün satıcısı ise,

17 yıldır tütüncülük yapıyorum. Tütüncülük bundan sonra biterse, dükkânlarımızı kapatacağız, yapacak başka bir şey yok. Yapacağımız başka hiçbir iş yok. Bana asgari ücretle bir iş versinler gidip çalışayım. İş de yok, ne yapacağız biz? Hadi bizi bir kenara bırakın, tütün yetiştiren çiftçiler ne yapacaklar? Onların yapacağı hiçbir şey yok. Çiftçilerin 1-2 dönüm bahçesi var ve oraya ektikleri tütünle yaşamını sürdürüyor. Benim yaşım 48 ve bundan sonra ben hiçbir yerde çalışamam ki. Yetkililerimiz bu konuda bize yardımcı olsunlar

söylemlerinde bulundu.