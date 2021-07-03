03 Tem 2021 - 11:00- Gündem

“Malatya’nın ticari gelişimi için her platformda olacağız”

İstanbul’da düzenlenen Gastronomi Fuarını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “İlimizin ticari hayatının canlı kalması için gastronomi turizmi önemli bir etken. Bu açıdan Malatya gastronomisinin tanıtımı adına her platformda var olmaya devam edeceğiz” dedi.