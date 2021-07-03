“Malatya’nın ticari gelişimi için her platformda olacağız”

İstanbul Kongre Merkezi’nde "7 Şehir, 7 Bölge, 7 Ülke" mottosuyla 28-30 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenen Gastronomi Turizmi Fuarı sona erdi.
Fuarda stant açarak AB Coğrafi İşaret tescilli Malatya kayısısı başta olmak üzere ilin diğer coğrafi işaretli ürünlerini ve yöresel lezzetlerini tanıtan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, üç gün boyunca misafirlerine Malatya rüzgârı estirdi.
“İLİMİZ TİCARİ HAYATI İÇİN GASTRONOMİ ÖNEMLİ BİR ETKEN”
Gastronomi Turizmi Fuarını değerlendiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak bir noktada ilimizin sanayisini geliştirirken bir yandan da şehrimizin katma değerini yükseltmek, istihdamın önünü açmak, işsizliğe çözüm bulmak ile ilgili gayret gösteriyoruz. İlimizin ticari hayatının canlı kalması için gastronomi turizmi önemli bir etken. Bu açıdan ilimizin gastronomisinin tanıtımında her yerde varız ve var olmaya da devam edeceğiz. İstanbul’da düzenlenen Gastronomi Turizmi Fuarında Malatya'mızın kayısısını, yemeğini ve kültürünü tanıtmak için üzerimize düşeni yaptık. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak olmazsa olmazımız bütün fuarlarda elimizden geldiği kadar Malatya'nın tanıtımını yapmaktır. Bu fuarların etkisi bir anda değil, biraz zaman geçtikten sonra belli oluyor, umut ediyoruz ki Malatya’mızın tanıtımına ve turizmine katkı sunmuşuzdur. Biz birlikte rahmet ayrılıkta azap var düsturu ile hareket ediyoruz. Malatya tek vücut olarak hep birlikte hareket ederse aşamayacağı hiçbir mesele olmaz. Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve tüm sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiğimiz zaman daha faydalı çalışmalara imza atarız. Fuara katılım sağlayan odamızın meclis başkanına, meclis divanına ve yönetim kurulundan arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Fuara birlikte katılım sağladığımız Fırat Kalkınma Ajansı'na, özellikle genel sekreter Abdulvahap Yoğunlu’ya, MAGTAD başkanı Zeki Saygı beye ve yönetimine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum
dedi.
“MALATYA OLARAK GASTRONOMİ ALANINDA İYİ YOLDAYIZ”
Fuarın Malatya’nın tanıtımı adına verimli geçtiğine vurgu yapan Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu,
Malatya’nın gerçekten çok farklı, rekabetçi bir mutfağı var. Bunu da burada gelen misafirlerimize sunma fırsatımız oldu. Yine burada Malatya'dan gelen gastronomi temsilcilerimizin diğer illerimizden gelen sektör temsilcileri ile tecrübe paylaşımları oldu. Malatya olarak gastronomi alanında iyi yoldayız. Fırat Kalkınma Ajansı olarak turizme çok büyük önem veriyoruz. Turizm, bölgenin gelişimine ve halkın refahının artmasına önemli bir katkısı olduğunu düşündüğümüz için hedef alanımıza turizmi de kattık. Bu fuarın da ilimiz turizmine büyük katkısı olacağına inanıyoruz
diye konuştu.
(Bülten)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.