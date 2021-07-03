VALİ AYDIN BARUŞ KAYISI TOPLADI

“Kayısımız çiftçimiz için altın değerindedir”

Malatya Valisi Aydın Baruş, Battalgazi ilçesi Yarımcahan Mahallesi’nde kayısı hasadı etkinliğine katılarak kayısı üreticileriyle bir araya geldi. Kayısı sezonunu çiftçilerle beraber açan Aydın Baruş, üreticilerle beraber kayısı topladı. “Kayısımız çiftçimiz için altın değerindedir” diyen Vali Aydın Baruş Adıyaman’dan gelen mevsimlik kayısı işçileri ile bir süre sohbet etti.

Vali Aydın Baruş, Battalgazi İlçesi Yarımcahan Mahallesi’ndeki kayısı bahçesinde düzenlenen kayısı hasadı etkinliğine katıldı. Bahçe sahibi Mehmet Herdili’den sezon çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Vali Baruş, kendisi için hazırlanan koltuğa oturmayıp, traktörlerle kayısı silkelenmesini izledikten sonra işçilerle beraber kayısı topladı.

Kayısının Malatyalılar için çok önemli bir geçim kaynağı olduğunu söyleyen Baruş,

Bu altın kayısı, altın meyve diyoruz. Değerli bir meyve. Malatya mahsulü bu altın meyvenin, bu şekilde insanların damak zevkine uygun bir halde üretilmesini sağlanıyor. Yarımcahan mahallemizde kayısı haşladığımız başladı. Mehmet Bey'in tarlasındayız şu anda. Allah verimli kılsın. Bütün üreticilerimize çiftçilerimize, helal kazançlar, bol kazançlar diyor diliyoruz. Emeklerinin karşılığını almaları bizi çok sevindiriyor. İşletmecimizin de söylediği gibi son zamanlarda kayısı fiyatlarının yükselmesinden çok memnunuz

dedi.

Biliyorsunuz geçen yıl Malatya ilimizde lisanslı depoculuk faaliyetleri başladı. Lisanslı depoculuk ile birlikte Malatya'da destekleme kapsamına alındı

diyen Baruş,

Bu destekleme kapsamına alınmasının vermiş olduğu güvence ile kayısımız fiyat istikrarı yakalayarak Malatya bir kazanç elde etmiş oldu. İnşallah bundan sonra da fiyatlar istikrarlı bir şekilde devam eder. Üreticimiz beklediği kazancı sağlar. Burada sadece kayısı üreten kazanmıyor. Değişik yörelerden başka yerlerden buraya ekmek parası kazanmak üzere gelen mevsimlik işçilerimiz var. Onlar da buradan kazanç elde ediyor. Ekonomik hayatları sürdürebilmeleri için ailelerine para götürüyorlar. Dolayısıyla kayısının sağlamış olduğu gelirin birçok toplum kesimine insanımıza faydası var. Buradan bu işin ticaretini yapanlar da bir kazanç sağlıyor. Neticede ülkemiz ekonomisi ihracat yoluyla da kazanmış oluyor

ifadelerini kullandı.

“MALATYA KAZANIR”

Kuru kayısı rekoltesinin 86 bin ton olarak tahmin edildiğini belirten Baruş,

Bugün de tahmini rekoltemizi açıkladık. Yaklaşık 86 bin ton kuru kayısı tahmin edildi. Tarım ve Orman Bakanlığımızın vermiş olduğu veriler çerçevesinde Kayısı üretimi yapan diğer illerimizde birlikte de yaklaşık 94 bin ton Türkiye kuru kayısı rekoltesi bekleniyor. Dolayısıyla bu yılki kayısı hasadını, biz çiftçimiz açısından, üreticimiz açısından güzel geçeceğini düşünüyoruz. Bu kızgın güneş altında çalışmak tabii ki zor bir iş. Helal yoldan bu kazançlarını, nafakalarını sağladıkları için bütün çalışan emek veren insanlarımızı tebrik ediyorum. Bütün üreticilerimiz İnşallah beklediğini alır. Ülkemiz ekonomisi kazanır. Malatya kazanır diyorum

diye konuştu.

Kayısının sadece meyvesinin değil her parçasının değerli olduğunu söyleyen Vali Baruş,

Diğer yandan kaysımız meyvesinin yanında çekirdeği de önemli bir değer taşıyor. Çekirdeğinin kabukları kırılarak ahşap sanayinde kullanılıyor. Dolayısıyla kayısının her bir parçası değerli. Öyle bir nimete sahip olduğu için her zaman şükretmemiz gerekiyor

dedi.