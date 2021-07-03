03 Tem 2021 - 10:30- Asayiş G: 03 Tem 2021 - 10:31

Emniyetten terörist ve zehir tacirlerine darbe

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Emniyetten terörist ve zehir tacirlerine darbe mask

İl Emniyet Müdürlüğü, 1-30 Haziran tarihleri arasından gerçekleştirilen operasyon, uygulama ve denetimlerle ilgili bilgi verdi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY’ye yönelik mücadelede 13 şüpheliye işlem yapıldı. 4 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise cezaevine teslim edildi. Hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan yakalama emri bulunan 9 zanlı ise cezaevine gönderildi.

PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda PKK/KCK terör örgütü üyesi olma suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, adli makamlarca tutuklandı. PKK/KCK-PYD/YPG içerisinde faaliyet yürütmekte iken ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 2 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, 1 şüpheli adli kontrol hükümlerince serbest bırakılırken, diğer şüphelinin tahkikatının devam ettiği bildirildi. Hakkında terör örgütü propagandası yapma suçundan yakalama emri bulunan 1 şüpheli ise yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

‘Dini İstismar Eden Terör Örgütleri ile Mücadelede’ kapsamında, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda yapılan 2 operasyon neticesinde DEAŞ terör örgütüne üye olma suçu isnadıyla Suriye uyruklu 2 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Ayrıca, dış ilden gelen savcılık talimatı istinaden yapılan operasyon neticesinde 1 şüpheli gözaltına alınırken, adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Mali Suçlara Yönelik Yapılan Çalışmalarda 18 olay meydana gelirken, bu olaylarda 26 kişi gözaltına alındı. 26 kişiden 23’ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 3 zanlı ise tutuklandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda; 381 bin 300 makaron, 38 bin 940 tütün doldurulmuş makaron, 8 bin 800 deste sigara sarma kâğıdı, 12 cep telefonu, 5 tabanca, 2 av tüfeği, 16 mermi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 131 olayda, 58 bin 543 adet reçeteye tabi hap, 106 kilo 182 gram kubar esrar, bir kilo 828 gram sentetik kannabinoid, 277 gram metamfetamin, 19 kök kenevir, 0,96 gram plaka esrar, 78 adet captagon ve 47 adet ecstasy ele geçirildi. Konuyla ilgili 206 kişiye işlem yapılırken, bunlardan 3’ü firar olup, 37 kişi hakkında TCK’nın (188/3-188/6 md) ve 166 kişi hakkında TCK’nın (191. md) kapsamında adli işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen 25 zanlı tutuklanarak, cezaevine teslim edilirken, 12 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirine hükmedilerek, 169 kişi ise savcılık talimatına istinaden serbest bırakıldı. (Haber Merkezi)

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03 Tem 2021 - 10:30 Malatya- Asayiş

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