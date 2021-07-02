02 Tem 2021 - 21:00- Asayiş G: 02 Tem 2021 - 16:25

Emniyetten ‘siber zorbalık’ uyarısı  

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘siber zorbalıkla’ ilgili vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

FERDİ DURDU
FERDİ DURDU Tüm Haberleri
Emniyetten ‘siber zorbalık’ uyarısı   mask

İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabında ‘Taviz Yok’ etiketiyle “Siber zorbalara karşı kendinizi çaresiz hissetmeyin. Acil durumlarda 112-155-156 numaralı hatları arayın” denildi.

Siber zorbalık; dijital platformlar, dijital ortamlar ve sosyal medya maceraları aracılığıyla rahatsızlık verme eylemidir.

Siber zorbalık örnekleri: “Küçük düşürücü mesajlar göndermek. Özel bilgileri yayınlamakla tehdit etmek. Israrla rahatsız veya taciz etmek.”

Siber zorbalığın kızgınlık, endişe ve üzüntü gibi duysal sonuçlarının olduğu ifade edilirken, siber zorbalık fiillerinin ceza yaptırımlarının hapis ve adli para cezası olduğu kaydedildi.

Emniyet tarafından yapılan paylaşımda Sibel zorbalığa karşı korunma yöntemlerine de yer verildi. Buna göre, “Zorbayı engelleyin, hesabı şikâyet edin. Kanıtları silmeyin. Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Ortak ağlardaki hesaplardan çıkış yapın” denildi. Siber zorbalıkla ilgili ayrıca yapılması gerekenlerle ilgili “Durumunuzu aileniz veya yakınlarınızla paylaşın. Adli makamlara veya kolluk birimine müracaat edin. Online ihbar veya 112-155-156’yı arayın” ifadelerine yer verildi.

02 Tem 2021 - 21:00 Malatya- Asayiş

Muhabir Ferdi Durdu

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