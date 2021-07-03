03 Tem 2021 - 09:30- Gündem G: 02 Tem 2021 - 16:18

Kayısı ihracatından 281 milyon dolar gelir

Türkiye genelinde 2021 Haziran ayında 5 bin 971 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilirken, bunun karşılığında 21 milyon 538 bin dolar gelir elde edildi. 2021 yılında 6 aylık dönemde ise 41 bin 12 ton kuru kayısı ihracatı karşılığında 141 milyon 176 bin dolar gelir sağlandı.

FERDİ DURDU
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Kayısı ihracatından 281 milyon dolar gelir mask

Malatya Ticaret Borsası’ndan alınan bilgiye göre, 1 Ağustos 2020 ila 30 Haziran 2021 dönemleri arasında toplam 84 bin 324 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilirken, bunun karşılığında 281 milyon 654 bin dolar gelir sağlandı. Geçen yıl 1 Ağustos 2019 ila 30 Haziran 2020 dönemleri arasında 92 bin 474 bin ton kayısı ihracatı geçekleştirilirken, 241 milyon 437 bin dolar gelir elde edilmişti.

Bu sezon, geçen sezona göre 40 milyon dolar daha fazla gelir elde edilirken, 2021 Haziran ayında 5 bin 971 ton kayısı ihracatına karşın 21 milyon 539 bin dolar gelir sağlandı. 2020 Haziran ayında ise 5 bin 128 bin ton kuru kayısı ihracatı karşılığında 13 milyon 653 bin TL gelir elde edilmişti.

2021 yılında 6 aylık dönemde (Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) 41 bin 12 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi. 41 bin 12 ton kuru kayısı ihracatı karşılığında 141 milyon 176 bin dolar gelir elde edildi.

1 Ağustos 2020 ila 30 Haziran 2021 dönemleri arasında gerçekleştirilen ihracat kalemleri ve tutarları şöyle:

Şekerpare 74 bin 107 ton-258 milyon 683 bin dolar

Endüstriyel 3 bin 908 ton-6 milyon 902 bin dolar

Kesilmiş 6 bin 309 ton-16 milyon 68 bin dolar

2021 Haziran ayında ise ihracat kalemleri ve tutarları şöyle oluştu:

Şekerpare 5 bin 67 ton-19 milyon 176 bin dolar

Endüstriyel 242 ton 593 bin dolar

Kesilmiş 662 ton-bir milyon 768 bin dolar

# Kayısı İhracatı, malatya ticaret borsası

03 Tem 2021 - 09:30 Malatya- Gündem

Muhabir Ferdi Durdu

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