4 göletin ihalesi gerçekleştirildi

Milletvekili Çalık, Harunuşağı, Durulova, Kürecik, Çınarköy, İğdir, Ilıca ve Beypınar Göleti’nin yapım çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Çalık, Akçadağ ilçesindeki Harunuşağı, Durulova, Kürecik göletleriyle ilgili şunları söyledi:

Malatya Akçadağ ilçemizde muhtemel inşaat ve sulama maliyeti 105 milyon TL olan ve toplamda 6 bin 250 dekar araziyi suya kavuşturacak Harunuşağı, Durulova, Kürecik göletlerinin DSİ tarafından planlama çalışmaları yapılmaktadır. Akçadağ ilçemizin Suçatı ve Sultansuyu Sulaması Rehabilitasyonu proje çalışmaları devam ediyor. Akçadağ Esenbey Mahallemizin dere ıslahı( taşkın koruma) planlama çalışmaları devam etmektedir.

Darende ilçesindeki 2 bin 70 dekar araziyi suya kavuşturacak olan Çınarköy Göletinin ikmal ihalesinin yapıldığını, yüklenici firmanın önümüzdeki ay işe başlayarak, 2022 sonunda göletin tamamlanacağını kaydeden Çalık, Hekimhan ilçesinde 4 bin 250 dekar araziyi suya kavuşturacak İğdir Göleti ve Sulaması proje yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini, 2022 yılında proje yapımının tamamlanacağını belirtti.

Milletvekili Çalık, Darende ilçesindeki Ilıca Göleti ve sulaması proje yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini, proje yapımının 2022 yılında tamamlanacağını ifade etti.

Battalgazi ilçesindeki 3 bin 420 dekar araziyi suya kavuşturacak Beypınar Göleti ve sulaması proje yapım ihalesinin tamamlandığını aktaran Çalık,

2022 yılı sonunda Proje yapımı bitmiş olacak dedi.

100 MİLYON TL POMPAJ PROJESİ HAZIRLANDI

Milletvekili Çalık, 18 bin 810 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek olan Yazıhan Ansur Göleti’nin planlama çalışmalarının devam ettiğini, muhtemel inşaat maliyeti 135 milyon TL olduğunu kaydetti.

Yazıhan Epreme Göleti’nin ise 3 bin 690 dekar araziyi sulayacağını ifade eden Çalık, “Planlama çalışmaları devam etmektedir. Muhtemel inşaat maliyeti 25 milyon TL” dedi.

Milletvekili Çalık, Boztepe Barajı pompaj sulamasına ilişkin şunları söyledi:

Boztepe Barajımız ile mevcutta 92 bin 300 dekar alan sulanıyor. 28 bin 300 dekar alanı daha sulayabilmesi için yaklaşık 100 milyon TL tutarında pompaj projesi hazırlandı. DSİ Genel Müdürlüğümüzün 2021 yatırım programına alındı.

Çalık, Malatya Medik-Yazıhan sulama rehabilitasyonu ile ilgili

107 bin 120 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet edecek. Proje hazırlama çalışmaları devam ediyor

bilgisini verdi.