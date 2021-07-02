ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.'' ifadeleri yer aldı.

Üniversite bünyesindeki fakülte ve yüksekokullarda istihdam edilmek üzere Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 143, Öğretim Görevlisi kadrosuna 35, Araştırma Görevlisi kadrosuna ise 24 akademik personel alınacak.

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