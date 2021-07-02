Personel hizmeti alınacaktır

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Muhtelif İnşaat İşlerin Yürütülmesi İşçiliği hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.'' ifadeleri yer aldı.

Malatya Şeker Fabrikasında 1 yıl süreli günlük toplam 3 kişi ile muhtelif inşaat işlerinin yürütüleceği ihalenin teklif açma tarihi ise 7 Temmuz olarak belirtildi.

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