02 Tem 2021 - 12:35- Gündem G: 02 Tem 2021 - 12:38

Millî Savunma Bakanlığına Çok Sayıda İşçi Alınacak

Millî Savunma Bakanlığı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca 2.533 daimi süreli işçi alacağını duyurdu.
Millî Savunma Bakanlığına Çok Sayıda İşçi Alınacak mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Millî Savunma Bakanlığı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi süreli işçi alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecek. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecek.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

02 Tem 2021 - 12:35 Malatya- Gündem

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