02 Tem 2021 - 11:44- Asayiş G: 02 Tem 2021 - 11:57

Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Malatya’da, traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.
Devrilen traktörün sürücüsü öldü mask

Edinilen bilgiye göre kaza, Kale İlçesi Tepebaşı Mahallesi’nde meydana geldi. H.A. idaresindeki 05 HD 371 plakalı traktör ile mahalle içerisinde seyir halindeyken direksiyon hâkimiyetini kaybederek şarampole devrilerek, tek taraflı ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Kaza sonucunda traktör sürücüsü H.A.’nın kaza yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Jandarma tarafından kazayla ilgili tahkikata başlandı.

(İHA)
# kaza, Traktör Kazası
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02 Tem 2021 - 11:44 Malatya/ Kale- Asayiş

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