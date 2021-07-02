Yeni Malatyaspor transferde hız kesmiyor

Sarı kırmızlılar, stoper Teenage Lingani Hadebe’yi 1,5 milyon Euro bonservis geliriyle ABD'nin Houston Dynamo Kulübüne satarak, kasasına para koydu. İleri uç için Famara ve Kamara ile görüşen bunun yanı sıra Alper Potuk’a da teklifte bulunan sarı siyahlılar, ilerleyen günlerde 2 ya da 3 transferi daha noktalamak istiyor. Süper Lig’de geride kalan iki sezonu sıkıntılı bir şekilde tamamlayan ve bu sezon aynı senaryoları yaşamak istemeyen yönetim, kaliteli oyuncuları transfer etmek isterken, alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor. Malatya temsilcisi, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Benjamin Tetteh ile anlaşma sağladı. Sparta Prag'ın oyuncusu olan Ganalı forveti bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Doğu Anadolu ekibi, birkaç gün içerisinde bu transferi noktalamak istiyor.

FAMARA VE KAMARA İÇİN BEKLEMEDELER

Yeni Malatyaspor’un kadrosuna katmak için temaslarını sürdürdüğü Famara ile ilgili transfer süreci, Adana Demirspor ile Kasımpaşa’nın da bu transfer için devreye girmesinin ardından çıkmaza girdi.

Süper Lig’de beşinci sezonunu geçirmeye hazırlanan Yeni Malatyaspor’da transfer görüşmeleri sürüyor. Doğu Anadolu ekibinin temasta olduğu Famara Diedhiou’ya ise Süper Lig’den 2 kulüp daha devreye girerken, oyuncunun fiyatı 1 milyon 800 bin Euro’ya kadar yükseldi. Sarı siyahlılar, bir dönem takımın formasını giyen Aboubakar Kamara’yı yeniden kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Uzun süredir bu oyuncu için temasta bulunan sarı siyahlı yönetim, kısa süre içerisinde bu transferi netleştirmeyi hedefliyor. Fulham ile sözleşmesi biterek bonservisi boşa çıkmasına rağmen sarı kırmızılı kulüpten imza parası isteyen Kamara ile son bir görüşme daha yapılacak.

CHEBAKE’NİN YERİNE KECHRİDA

Kabarık bir transfer listesiyle çalışmalarını sürdüren sarı siyahlı yönetim, güçlü bir kadroyla yoluna devam etmek isterken, yoğun bir mesai harcıyor. Sözleşmesi sona eren Issam Chebake ile yollarını ayıran Doğu Anadolu ekibi, Tunuslu sağ bek Wajdi Kechrida ile prensip anlaşmasına vardı.

Tunus Ligi ekiplerinden Etoile Sportive du Sahel forması giyinen 25 yaşındaki sağ bek ile her konuda anlaşan Yeni Malatyaspor'un transferi birkaç güç içinde duyurması bekleniyor. Kulübüyle olan sözleşmesi sona eren Wajdi Kechrida bu sezon 30 maçta 2 gol 4 asistlik performans sergiledi.