02 Tem 2021 - 11:16- Asayiş G: 02 Tem 2021 - 11:19

Motosikletlere sıkı denetim

Malatya’da, bir ayda 346 motosiklete çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulandı. 27 motosiklet ise trafikten men edildi.
Motosikletlere sıkı denetim mask

Havalarının ısınmasıyla artan motosiklet kullanımı bağlamında gerek trafik düzeni ve güvenli sürüş ortamı sağlamak gerekse motosiklet sürücülerinin karıştığı kazaları en aza indirgemek ve kask kullanımına özendirmek amacıyla polis tarafından yapılan denetimler sıklaştırıldı.
Polis tarafından yapılan kontrollerde, geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde motosiklet ve sürücülerine yönelik bin 612 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, eksiklik tespit edilen 346 motosiklete çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulandı. 27 motosiklet ise trafikten men edildi.
Ayrıca motosiklet hırsızlığı olaylarına karşı plakasız, tescilsiz, şase ve motor numaraları silinmiş motosikletler, yüksek desibel sese sahip abart egzoz takılı motosikletler ile standart dışı uygunsuz egzoz, far, jant, lastik ve cam filmi gibi, trafiği tehlikeye sokan modifiye araçlara yönelik denetimlerin yoğunlukla devam edeceği kaydedildi.

(İHA)

# Motorsiklet, para cezası
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Devrilen traktörün sürücüsü öldü mask
Devrilen traktörün sürücüsü öldü
Şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti mask
Şarampole devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Malatya'da kontrolden çıkan araç devrildi: 5 yaralı mask
Malatya'da kontrolden çıkan araç devrildi: 5 yaralı
10 bin dolu, 20 bin boş makaron yakalandı mask
10 bin dolu, 20 bin boş makaron yakalandı
Otomobil şarampole uçtu 2 kişi yaralandı mask
Otomobil şarampole uçtu 2 kişi yaralandı
Çocuklara polis şefkati mask
Çocuklara polis şefkati
Kolu korkuluk demirine saplandı mask
Kolu korkuluk demirine saplandı
Çevreyolunda zincirleme kaza ! mask
Çevreyolunda zincirleme kaza !
Üst geçitte bir intihar girişimi daha mask
Üst geçitte bir intihar girişimi daha
Kazaya, doktor hastaneden koşarak geldi mask
Kazaya, doktor hastaneden koşarak geldi

02 Tem 2021 - 11:16 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Çocuklara polis şefkati mask
Çocuklara polis şefkati
Motosiklete, fiyatı kadar ceza uygulandı mask
Motosiklete, fiyatı kadar ceza uygulandı
Genç öğretmen kazada hayatını kaybetti mask
Genç öğretmen kazada hayatını kaybetti
206 kök kenevir bitkisi ele geçirildi mask
206 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Bıçaklandı, hastaneye kaldırılırken öldü mask
Bıçaklandı, hastaneye kaldırılırken öldü
Kolu korkuluk demirine saplandı mask
Kolu korkuluk demirine saplandı
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL