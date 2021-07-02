Motosikletlere sıkı denetim

Havalarının ısınmasıyla artan motosiklet kullanımı bağlamında gerek trafik düzeni ve güvenli sürüş ortamı sağlamak gerekse motosiklet sürücülerinin karıştığı kazaları en aza indirgemek ve kask kullanımına özendirmek amacıyla polis tarafından yapılan denetimler sıklaştırıldı.
Polis tarafından yapılan kontrollerde, geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde motosiklet ve sürücülerine yönelik bin 612 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, eksiklik tespit edilen 346 motosiklete çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulandı. 27 motosiklet ise trafikten men edildi.
Ayrıca motosiklet hırsızlığı olaylarına karşı plakasız, tescilsiz, şase ve motor numaraları silinmiş motosikletler, yüksek desibel sese sahip abart egzoz takılı motosikletler ile standart dışı uygunsuz egzoz, far, jant, lastik ve cam filmi gibi, trafiği tehlikeye sokan modifiye araçlara yönelik denetimlerin yoğunlukla devam edeceği kaydedildi.
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.