CHP’li Kiraz’dan üst geçit eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz Yazıhan’da vatandaşlarla bir araya geldi. İlçede yapılan üst geçidin esnafları mağdur ettiğini söyleyen Kiraz, vatandaşların görüşü alınması gerektiğine dikkat çekti. Söz konusu üst geçidi ‘ucube’ olarak nitelendiren Başkan Kiraz,
Yazıhan’dan Fethiye’ye doğru bir yol varken üst geçit yapılmış. Bu üst geçit buradaki esnafın, esnaf ailelerinin, vatandaşların isyanına neden olmuş durumda. Üst geçit ile birlikte yıllardır burada olan esnaf iş yapamaz hale gelmiş. Yetkililere sesleniyoruz “ben yaptım oldu” mantığıyla olmaz bu işler. Her yerde aynı şeyi yapıyorlar, Yazıhan’da da ben yaptım oldu anlayışıyla bir ucubeyi getirmişler Yazıhan’ın içine yerleştirmişler. Bir ilçenin caddesi içinde böyle bir üst geçit yapılır mı?
ifadelerine yer verdi.
Üst geçitten dolayı mağdur olan esnafın evine ekmek götüremediğini belirten Kiraz,
Burada mağdur olan esnaflar yeni yol üzerinden yer istiyorlar. Seslerini dile getirdikleri için esnafların dükkanlarına mühür vuruyorlar. Esnaf tepki gösterince tehdit ediyorlar dükkanlarınızı yıkarız diyorlar. Yazıhan Belediyesi’nde bu ne vicdansızlık. Hiç kimse bu dükkanları yıkamaz, hiç kimse buradaki esnafları tehdit edemez. Bu insanlar burada oturuyorlar, burada ekmek kazanıyorlar. Bir iş yapacaksanız gelin esnaflarla oturun konuşun en doğru kararı verin, herkes size destek versin. Kimseye danışmadan kendi başınıza hareket ederseniz yaptığınız işin altında kalırsınız. Esnaflar hukuki mücadeleyi başlatmışlar ama siyasi olarak da yetkililere çağrıda bulunuyoruz.
Yazıhan Gayret Mahallesi Muhtar Sabri Beyaz ise “Bu proje onaylanacağı zaman azalarımız ve mahallelilerle beraber belediye başkanının yanına gittik. İlk başta proje farklı yerde olacaktı ama proje birkaç defa değişti. Biz dilekçe yazdık ve imza topladık tekrar belediye başkanını ziyarete gidip dilekçemizi sunduk ama başkanın bize “söylediği bu proje onaylandı ödenek çıktı, bu proje yapılacak” dedi. Biz mahallelilerle beraber Devlet Demir Yolları 5. Bölge Müdürlüğü’ne gittik, orada da mağduriyetlerimizi anlattık. Bölge Müdürü bize bu proje Ankara’da onaylandı, bizlik değil. Biz istemiyorduk ama Ankara’da bastırıldığı için yapmak zorunda kaldık. Normalde kimse yapılan hizmetten şikayetçi olmaz ama esnaflarımızı mağdur edipte zor da bırakmak olmaz.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.