02 Tem 2021 - 09:27- Siyaset

CHP’li Kiraz’dan üst geçit eleştirisi

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ve yönetim kurulu üyeleri, Yazıhan’ın merkezinde yapılan üst geçidin mağdur ettiği esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiler. CHP’li Kiraz, yetkililere seslenerek, “ Ben yaptım oldu, mantığı yanlıştır” dedi.