02 Tem 2021 - 09:17- Spor G: 02 Tem 2021 - 09:20

En Fazla 12 Bin Seyirci Alınacak

2021-2022 sezonunda taraftarlar stadyumlara geri dönecekken Yeni Malatyaspor’un maçlarına ev sahipliği yapacak olan Malatya Stadyumu’na ne kadar seyirci alınacağı da netliğe kavuştu.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
En Fazla 12 Bin Seyirci Alınacak mask

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararda 2021-2022 sezonunda oynanacak profesyonel müsabakalarda, stadyum kapasitelerinin yüzde 50’si oranında seyirci alınmasına karar verilirken localara tam kapasitesi oranında seyirci alınmasına karar verildi. Normalleşme süreci kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler sonucunda alınan karar gereğince, deplasman takımları için de aynı kural geçerli sayılacak. Uygulamaların tüm detayları, TFF Sağlık Kurulu'nun Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürdürdüğü istişareler sonucunda ayrıca ilan edilecek.

2021-2022 sezonunda taraftarlar stadyumlara geri dönecekken Yeni Malatyaspor’un maçlarına ev sahipliği yapacak olan Malatya Stadyumu’na ne kadar seyirci alınacağı da netliğe kavuştu. Federasyonun resmi sayfasında yer alan bilgiye göre 25 bin 745 seyirci kapasiteli olan Malatya Stadyumu’nda yeni sezonda yüzde 50 kapasitede 12 bin 872 taraftar sarı kırmızılı kulübün maçlarını tribünlerden takip edebilecek. 
# Seyirci kapasitesi, Seyirci yasağı, Stad
# YENİ MALATYASPOR İLE İLİŞKİLİ:
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02 Tem 2021 - 09:17 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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