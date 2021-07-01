01 Tem 2021 - 17:29- Spor G: 01 Tem 2021 - 17:33

PARAGUAYLI SOL KANAT İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Kale dışında her mevki için arayışlarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da yönetim, sol kanata Meksika 1. Ligi’nden takviye yapmaya hazırlanıyor. Sarı siyahlı yönetim, UNAM Pumas forması giyinen Juan Iturbe için görüşmelerini sürdürüyor.

FERDİ DURDU
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PARAGUAYLI SOL KANAT İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR mask

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, UNAM Pumas'ta forma giyen Iturbe’yi kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
Transfer listelerinde yer alan oyuncularla ilgili titiz bir çalışma yürüten Yeni Malatyaspor’da yönetimin, Parugaylı sol kanat Juan Iturbe için temasa geçtiği ve oyuncuya teklifte bulunurken, beklemeye başladı.
Meksika 1. Ligi ekiplerinden UNAM Pumas takımının formasını giyen Iturbe’nin güncel piyasa değeri 2 milyon Euro. Geride kalan sezonda 35 karşılaşmada görev alan Iturbe 2 gol 2 asistlik performans sergiledi. Parugaylı 28 yaşındaki oyuncu daha önce Porto, Roma, Torino, Bournemouth gibi takımlarda da forma giydi.
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01 Tem 2021 - 17:29 Malatya- Spor

Muhabir Ferdi Durdu

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