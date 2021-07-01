Arapgirspor 2.Lig’e Yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından organize edilen Bölgesel Voleybol Ligi’nde oynadığı 6 maçın 5’ini kazanarak başarılı bir görüntü ortaya koyan Arapgirspor bünyesinde kurulan erkek voleybol takımı, ilk senesinde adını 2. Lig’e yazdırarak büyük başarı elde etti. Branşlaşmadaki ilk senesinde süreci mutlu sonla tamamlayan Arapgirspor Erkek Voleybol Takımı, 2021-2022 sezonunda Malatya’yı 2. Lig temsil edecek.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan kulüp başkanı Metin Akyüz, şu ifadelere yer verdi: Diyarbakır grubunu 1. Elazığ grubunu 2. bitiren Arapgir erkek voleybol takımımız kendi kategorisinde en iyi 2. olarak yükselme grubundaki 11 en başarılı takım arasına girmiş ve profesyonel 2. Lig’e girme başarısı göstermiştir. Evlatlarımızın 1 sene içerisinde gösterdikleri performans ve başarı desteğimiz ile bu büyük başarıya dönüşmüştür. Amacımız olan 3 yılda Efeler Ligi macerası olan bu serüvende yüz akımız olan sporcularımıza teşekkürü bir borç biliyoruz. Malatya’nın şuan profesyonel voleybol ligindeki ikinci temsilcisi olacak olan kulübümüz nice başarılara sizleler ulaşmaya devam edecektir. Süreçte bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza, değerli şirketlerimize, Arapgir’in kanaat önderlerine teşekkür eder, başarımıza destek olmanızı dileriz