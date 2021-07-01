01 Tem 2021 - 16:31- Spor

3. Lig’de İlk Maçlar Eylül’de

TFF 3. Lig’de 2021-2022 sezonunun başlangıç tarihi belirlendi. Buna göre; TFF 3. Lig’de yeni sezon 4-5 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. Süper Lig ve TFF 1. Lig’in 13 Ağustos, TFF 2. Lig’in de 4 Eylül’de başlayacağı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Tüm liglerin sezon planlamaları ise ayrıca ilan edilecek.