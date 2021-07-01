Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig 1. Grup’ta mücadele eden Yeşilyurt Belediyespor bu yıl ligde üçüncü kez mücadele edecek. 2018-2019 sezonunda yer aldığı Bölgesel Amatör Lig’de şampiyon olarak adını TFF 3. Lig’e yazdıran turuncu yeşilliler ilk kez mücadele ettiği 2019-2020 sezonunda pandemi nedeniyle son 6 haftası oynanmayan grubunu 30 puanla 15. sırada tamamladı. Malatya ekibi şampiyonluk parolasıyla başladığı 2020-2021 sezonunu ise 3. sırada tamamlayarak play off’larda mücadele etmişti.
01 Tem 2021 - 16:31- Spor Güncelleme: 01 Tem 2021 - 16:34
3. Lig’de İlk Maçlar Eylül’de
TFF 3. Lig’de 2021-2022 sezonunun başlangıç tarihi belirlendi. Buna göre; TFF 3. Lig’de yeni sezon 4-5 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak ve normal sezon 30 Nisan 2022 tarihinde sona erecek. Süper Lig ve TFF 1. Lig’in 13 Ağustos, TFF 2. Lig’in de 4 Eylül’de başlayacağı daha önce kamuoyuna duyurulmuştu. Tüm liglerin sezon planlamaları ise ayrıca ilan edilecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.