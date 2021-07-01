01 Tem 2021 - 15:33- Ekonomi G: 01 Tem 2021 - 15:41

Mahkemeden Satılık Daire!

Malatya Battalgazi, İstiklal Mahallesinde 80 m² daire mahkemeden satılıktır
Mahkemeden Satılık Daire! mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Tapunun Malatya ili Battalgazi ilçesi Dernek mah. Evliyaoğlu mevkii 456 ada 234 parsel üzerindeki Teras kat 8 nolu bağımsız bölüm,brüt 80 m2 olup teras kattadır. Betonarme Karkas yapıdı 2 oda, mutfak,wc,banyo ve teras şeklinde balkondan oluşmaktadır. Islak zeminler mozaik, diğer alanlar beton üzeri şap ile kaplıdır. Dış kapı demir, iç kapılar ahşap doğrama, pencereler pvc doğramadır. Belediyenin alt ve üst imkanlarından faydalanmaktadır. Asansör bulunmamaktadır.'' ifadeleri yer aldı.

Söz konusu dairenin muhammen bedeli 88.800 Bin Lira olarak açıklanırken ihalenin ilk satış günü ise 4 Ağustos olarak açıklandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

01 Tem 2021 - 15:33 Malatya/ Battalgazi- Ekonomi

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