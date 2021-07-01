Mahkemeden Satılık Daire!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Tapunun Malatya ili Battalgazi ilçesi Dernek mah. Evliyaoğlu mevkii 456 ada 234 parsel üzerindeki Teras kat 8 nolu bağımsız bölüm,brüt 80 m2 olup teras kattadır. Betonarme Karkas yapıdı 2 oda, mutfak,wc,banyo ve teras şeklinde balkondan oluşmaktadır. Islak zeminler mozaik, diğer alanlar beton üzeri şap ile kaplıdır. Dış kapı demir, iç kapılar ahşap doğrama, pencereler pvc doğramadır. Belediyenin alt ve üst imkanlarından faydalanmaktadır. Asansör bulunmamaktadır.'' ifadeleri yer aldı.
Söz konusu dairenin muhammen bedeli 88.800 Bin Lira olarak açıklanırken ihalenin ilk satış günü ise 4 Ağustos olarak açıklandı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.