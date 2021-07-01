01 Tem 2021 - 15:29- Ekonomi G: 01 Tem 2021 - 15:34

Çok sayıda Zabıta Memuru alınacak

Ankara İli Çankaya Belediye Başkanlığı 80 zabıta memuru alacağını duyurdu.
Çok sayıda Zabıta Memuru alınacak mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Çankaya  Belediye  Başkanlığı  bünyesinde  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununa  tabi olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği  hükümlerine  göre  aşağıda  unvanı, sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer  şartları  taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.'' ifadelerine yer verildi.

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen  genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

01 Tem 2021 - 15:29 Malatya- Ekonomi

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