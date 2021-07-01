10 bin dolu, 20 bin boş makaron yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin gümrük kaçağı içi tütün doldurulmuş makaron, boş makaron ve sigara sarma kâğıdı sattığı yönünde bilgiler üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin Çöşnük Mahallesi'nde bulunan iş yerinde ve müştemilatında yapılan denetimlerde; 10 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 20 bin 400 adet boş makaron ve 990 deste sigara kâğıdı ele geçirildi.

Şüpheli hakkında, "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldığı bildirildi.

(Haber Merkezi)