01 Tem 2021 - 14:53- Asayiş G: 01 Tem 2021 - 14:56

10 bin dolu, 20 bin boş makaron yakalandı

Malatya'da kaçak 30 bin 800 makaron ve 990 deste sigara kağıdı ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
10 bin dolu, 20 bin boş makaron yakalandı mask

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şüphelinin gümrük kaçağı içi tütün doldurulmuş makaron, boş makaron ve sigara sarma kâğıdı sattığı yönünde bilgiler üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin Çöşnük Mahallesi'nde bulunan iş yerinde ve müştemilatında yapılan denetimlerde; 10 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 20 bin 400 adet boş makaron ve 990 deste sigara kâğıdı ele geçirildi.

Şüpheli hakkında, "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldığı bildirildi.

(Haber Merkezi)
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Otomobil şarampole uçtu 2 kişi yaralandı mask
Otomobil şarampole uçtu 2 kişi yaralandı
Çocuklara polis şefkati mask
Çocuklara polis şefkati
Kolu korkuluk demirine saplandı mask
Kolu korkuluk demirine saplandı
Çevreyolunda zincirleme kaza ! mask
Çevreyolunda zincirleme kaza !
Üst geçitte bir intihar girişimi daha mask
Üst geçitte bir intihar girişimi daha
Kazaya, doktor hastaneden koşarak geldi mask
Kazaya, doktor hastaneden koşarak geldi
400 kök Hint keneviri ele geçirildi mask
400 kök Hint keneviri ele geçirildi
Emniyet Rekor Kırdı mask
Emniyet Rekor Kırdı
2 bin metrelik ağa el konuldu mask
2 bin metrelik ağa el konuldu
Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı mask
Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı

01 Tem 2021 - 14:53 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
206 kök kenevir bitkisi ele geçirildi mask
206 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Kolu korkuluk demirine saplandı mask
Kolu korkuluk demirine saplandı
Çevreyolunda zincirleme kaza ! mask
Çevreyolunda zincirleme kaza !
Üst geçitte bir intihar girişimi daha mask
Üst geçitte bir intihar girişimi daha
Kazaya, doktor hastaneden koşarak geldi mask
Kazaya, doktor hastaneden koşarak geldi
400 kök Hint keneviri ele geçirildi mask
400 kök Hint keneviri ele geçirildi
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL