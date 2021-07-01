01 Tem 2021 - 14:52- Asayiş G: 01 Tem 2021 - 14:54

Otomobil şarampole uçtu 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.
Otomobil şarampole uçtu 2 kişi yaralandı mask

Edinilen bilgiye göre Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi istikametinden Malatya istikametine giden Nida Ö. idaresindeki otomobil sürücüsü Erkenek Mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Nida Ö. ile Gönül S. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(İHA)
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01 Tem 2021 - 14:52 Malatya/ Doğanşehir- Asayiş

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