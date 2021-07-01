Malatya’dan il dışına koli koli hediyelik kayısı

Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescilli Malatya kayısısında il dışı satım, yeni hasat sezonuyla birlikte başladı. Malatyalı vatandaşlar ise koli koli taze kayısıyı hediyelik olarak gönderiyor.
“81 ile kayısı gönderiyoruz sosyal medya hesaplarından teşekkür ediyorlar”
İş adamı ve esnaf Hamit Polat, vatandaşların talepleriyle hediyelik kayısıları adreslere gönderdiklerini belirterek,
Malatya’nın sembolü olan Kayısımız gönderiyoruz. Yaz mevsimde yaş kayısı gönderiyoruz. Kış mevsiminde ise kuru kayısı gönderiyoruz. Hem burada farkındalık oluşturmak istiyoruz ve hem kazanıyoruz hem kayısımızı tanıtıyoruz
dedi.
Yaş hediyelik kayısıları koli koli verilen adrese kargo ile gönderdiklerini söyleyen Polat,
Hediyelik kayısı gönderdiklerimiz, sosyal medya hesaplarından teşekkür ediyorlar. Kayısının reklamı yapıyoruz ve herkes kayısımızı tadıyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyorlar. Kayısının tanıtımı oluyor. Dolayısıyla tüketimi artıyor. Ekonomiye katkı oluyor
diye konuştu.
(İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.