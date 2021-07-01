Hasta sayısında büyük patlama

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Kovid-19 tehlikesinin bitmediğine dikkat çeken Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, her ne kadar yasal sınırlamalar kalksa da gündelik sınırlamaların devam etmesi gerektiğini söyledi. Kovid-19 dışındaki hasta artışlarına da dikkat çeken Aktürk,

Pandemi dışında gelen hasta sayısında bayağı bir artış var. Acillerde yüzde 100’e yakın bir artış var. Bin rakamındaydık, bu rakam 2 binleri geçti

dedi.

Covid-19 şüpheli polikliniğine günde yaklaşık 200 hasta başvurunun olduğunu dile getiren Prof. Dr. Aktürk, ancak Malatya genelinde vaka sayısında nispeten bir düşüş olduğunu söyledi.

“GÜNLÜK YATIŞ SAYILARINDA AZALMA VAR”

Hastanede günlük yatış sayısında azalma olduğunu ifade eden Aktürk,

Serviste 20 ila 30 arası yatan hastamız var. Yoğun bakımlarda ise 20 tanesi cihaza bağlı, yine 25 ila 30 arasında hasta var. Covid-19 bizim için bitmedi. Yoğun bakımlarda yatan 20 hastamızdan birisi gebe ve durumu çok kritik. Genç yaşında aşılanmamış bir hasta. Günlük yatış sayılarında azalma var. Dediğim gibi Covid-19 bitmedi, bitmeyecek, lütfen, mesafeye dikkat edelim. Maskeye kısmen alışıldı ama mesafe konusunda aynı şeyi söyleyemeyiz. Buna dikkat edelim. 1 Temmuz’da yasal olarak bazı şeyler kalktı ama kendi kısıtlamalarımız kesinlikle devam etmeli. Bizi korkutan delta varyantı var. Bu varyantın karakteristikleri ne, kimleri, hangi yaş gruplarını etkileyecek, aşı etkileyecek mi gibi kafamızda soru işaretleri var. Her ne kadar yasal sınırlamalar kalksa da gündelik sınırlamalar devam etmeli. İşin ucunu bıraktığımızda sayılar artabilir

şeklinde konuştu.

HASTALARA UYARI

Kovid-19 dışındaki hastaların yoğunluğuna dikkat çeken Başhekim Prof. Dr. Aktürk,

Hastaneye Kovid-19 dışı gelenlerin sayısında bir artış var. Tabi mağduriyetleri, sıkıntıları çok varsa, rahatsızlıkları gündelik yaşamalarını zorluyorsa tabii ki hastaneye gelsinler. Özellikle kalp hastaları, çünkü ihmal ölüme götürüyor. Ancak diğer hastalarda birikmişlik var. Özellikle pandemi döneminde kontrollerine gelmemiş, rahatsızlığı olan ve bunu erteleyen insanlar var, onlar da gelmeye başladılar. Pandemi dışında gelen hasta sayısında bayağı bir artış var. Acillerde yüzde 100’e yakın bir artış var. Bin rakamındaydık, bu rakam 2 binleri geçti. Diğer hizmetlerimize devam ediyoruz. Biz hastalarımızın çok yoğunluk oluşturmadan, hastaneye gelmelerini istiyoruz. Her yere bir güvenlikçi veremiyoruz. Her poliklinikte uyaran, kuralları hatırlatan birileri olamıyor. Covid-19 hastasıyla karşılaşma ihtimalinin en yüksek olduğu yer hastaneler. Hastalarımız, vatandaşlarımız hastaneye geldiklerinde kapalı alanlarda maske ve mesafe kurallarına dikkat etmelerini, çok beklememelerini, randevu saatinde gelmelerini istirham ediyoruz

ifadelerine yer verdi.