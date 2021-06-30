30 Haz 2021 - 16:31- Gündem

‘BASIN KURUMSAL BİR GÖREV İFA ETMEKTEDİR’

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabul ederek bir süre görüştü.