‘BASIN KURUMSAL BİR GÖREV İFA ETMEKTEDİR’

BAŞKANIMIZA BİZLERİ KABUL ETTİĞİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM
Ziyaret sırasında kısa bir konuşma gerçekleştiren Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın,
Sayın Başkanımıza bu ziyaretimizle basının sorunlarını iletme fırsatı bulduk. Sayın Başkanıma bizleri kabul ettiği için, bizleri dinlediği için teşekkür ediyorum
dedi.
MALATYA’DA HEPİMİZ AYNI GEMİNİN YOLCULARIYIZ
Basın mensuplarının toplumun duyu organları olarak gördüklerini belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada,
İnsanın duyu organları nasıl ki kendinin yön haritasını ve yön pusulasını oluşturuyorsa basında toplumun duyu organları olarak toplumun yön haritasını ve yön pusulasını oluşturuyor. Ayrıca basının bir kurumsal görev yaptığına inanıyorum. Olayların tarafsız bir şekilde yansıtılması o toplumdaki sağlıklı gidişatın en güzel göstergesidir. Malatya basınındaki arkadaşlarımızın da objektif olduklarını, hizmet etme noktasında toplumun bütün kesimlerini birleştirici ifadeler kullandıkları inancındayım. Toplumda hezeyan yaratacak haberlerin daha kontrollü bir şekilde verilmesi noktasında, toplumun ileriye doğru yönlendirilmesi ve vizyonel bakış noktasında güzel haberlerin daha güzel başlıklarla verildiğini yakinen müşahede etmekteyim. Bu çalışmalarından dolayı bütün basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yerel Yönetim olarak yerel basınımızı destekleme noktasında sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Gazetecilerimizin sorunları olabilir. Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Rahmetli Haydar Karaduman’ı burada rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum.
Bir ziyaretimizde Haydar Karaduman şunu ifade etmişti,
Bizim sorunlarımız var ama sorumluluklarımız daha büyük’ demişti. Ben inanıyorumki bütün basın mensubu arkadaşlarımızın hepsinin sorunları vardır. Ama onların sorumluluklarının bilincinde olduklarını biliyorum. Bu şehirde hepimiz aynı gemide seyahat ediyoruz. Bu geminin sağlıklı yol alması için hepimiz gayret göstereceğiz. Malatya’nın huzur şehri olması noktasında hepimiz üzerimize düşen yükümlülüğü ve sorumluluğu da yerine getireceğiz
ifadelerini kullandı.
(Bülten)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.