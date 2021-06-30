30 Haz 2021 - 15:15- Asayiş G: 30 Haz 2021 - 15:23

Çocuklara polis şefkati

Malatya’da ekonomik yetersizlik içerisinde olan yabancı ve Türk çocuklarına polis tarafından bir program düzenlendi.
Çocuklara polis şefkati mask

Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan müşterek çalışmalar neticesinde, yabancı uyruklu çocuklara bir program yapıldı. Sosyal ve ekonomik kriterleri göz önünde bulundurulan 18 Afgan, 15 Suriye uyruklu ve 19 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 52 çocuk, refakat eden aile bireyleri ile birlikte polis ekip araçlarıyla ikametlerinden alınarak Malatya Park AVM’ye götürüldü.
Çocuklara AVM içerisindeki mağazalardan alınan kıyafet ve ayakkabılar hediye edilerek polis araçları eşliğinde şehir turu yapıldı.
Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen yemek programında İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, çocuklar ve aileleri ile bir araya geldi. Programda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilerek keyifli vakit geçirildi.

(İHA)

# polis, emniyet müdürlüğü
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Kolu korkuluk demirine saplandı mask
Kolu korkuluk demirine saplandı
Çevreyolunda zincirleme kaza ! mask
Çevreyolunda zincirleme kaza !
Üst geçitte bir intihar girişimi daha mask
Üst geçitte bir intihar girişimi daha
Kazaya, doktor hastaneden koşarak geldi mask
Kazaya, doktor hastaneden koşarak geldi
400 kök Hint keneviri ele geçirildi mask
400 kök Hint keneviri ele geçirildi
Emniyet Rekor Kırdı mask
Emniyet Rekor Kırdı
2 bin metrelik ağa el konuldu mask
2 bin metrelik ağa el konuldu
Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı mask
Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı
Oğlunun üstüne düştü! mask
Oğlunun üstüne düştü!
1 milyon 244 bin makaron ele geçirildi mask
1 milyon 244 bin makaron ele geçirildi

30 Haz 2021 - 15:15 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Kolu korkuluk demirine saplandı mask
Kolu korkuluk demirine saplandı
Çevreyolunda zincirleme kaza ! mask
Çevreyolunda zincirleme kaza !
Üst geçitte bir intihar girişimi daha mask
Üst geçitte bir intihar girişimi daha
Kazaya, doktor hastaneden koşarak geldi mask
Kazaya, doktor hastaneden koşarak geldi
400 kök Hint keneviri ele geçirildi mask
400 kök Hint keneviri ele geçirildi
Evinin balkonuna 262 kök kenevir ekti mask
Evinin balkonuna 262 kök kenevir ekti
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL