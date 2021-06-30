30 Haz 2021 - 11:53- Gündem G: 30 Haz 2021 - 11:57

Öğretim üyesi alınacak!

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Öğretim üyesi alınacak! mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

15 Öğretim üyesinin alınacağı ilana başvuru ise 15 gün sürecek.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

30 Haz 2021 - 11:53 Malatya- Gündem

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