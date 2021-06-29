Lukoki Twente’yle Anlaştı

Sarı kırmızılı kulübün geçen yaz büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklenin altında bir performans sergileyerek hayal kırıklığı yaratan Jody Lukoki Hollanda ekibi Twente ile anlaşmaya vardı. Kariyerine Ajax’ta başlayan Cambuur, Zwolle ve Ludogorets’te forma giydikten sonra Yeni Malatyaspor’a transfer olan Kongo asıllı futbolcu Süper Lig’de 10 karşılaşmada süre alarak 1 asistlik performans sergiledi. Ligin ikinci yarısında Malatya ekibiyle yollarını ayıran Lukoki’nin gidişiyle ilgili olarak kulüp tarafından uzunca süre bilgi paylaşılmamış artan kamuoyu baskısının ardından Yeni Malatyaspor ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurmuştu.