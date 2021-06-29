Sarı kırmızılı kulübün geçen yaz büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklenin altında bir performans sergileyerek hayal kırıklığı yaratan Jody Lukoki Hollanda ekibi Twente ile anlaşmaya vardı. Kariyerine Ajax’ta başlayan Cambuur, Zwolle ve Ludogorets’te forma giydikten sonra Yeni Malatyaspor’a transfer olan Kongo asıllı futbolcu Süper Lig’de 10 karşılaşmada süre alarak 1 asistlik performans sergiledi. Ligin ikinci yarısında Malatya ekibiyle yollarını ayıran Lukoki’nin gidişiyle ilgili olarak kulüp tarafından uzunca süre bilgi paylaşılmamış artan kamuoyu baskısının ardından Yeni Malatyaspor ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurmuştu.
29 Haz 2021 - 17:38- Spor Güncelleme: 29 Haz 2021 - 17:41
Lukoki Twente’yle Anlaştı
Yeni Malatyaspor’un sözleşmeli futbolcusuyken sırra kadem basarak kulüpten ayrılan Jody Lukoki Hollanda Ligi takımlarından Twente ile anlaştı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.