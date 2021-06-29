29 Haz 2021 - 11:29- Gündem

Keskin: 100 bin TL kredi mutlaka sağlanmalı

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, sokağa çıkma kısıtlamalarının 1 Temmuz’dan itibaren sona ermesi ile birlikte esnaf camiasının sadece ekonomik anlamda değil, sosyal anlamda da bir nefes alacağını belirterek, “Hükümetimizden esnaf için yeni destek program ve uygulamaları bekliyoruz. Faizsiz, 1 yıl ödemesiz 100 bin TL kredi mutlaka sağlanmalı” dedi.