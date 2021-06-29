Hayvan Pazarında yaprak kımıldamıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’nda Kurban Bayramı’yla beraber kurban alımları başladı. Hayvan pazarına gelen besiciler, hem pazarın durgunluğundan hem de artan yem maliyetlerinden şikayetçi olduklarını dile getirdiler.

Kurban Bayramı’na kadar satış yapacaklarına inanmadıklarını ifade eden besiciler, yem fiyatlarının daha da yükselmesi halinde hayvancılığı bırakacaklarını söylediler. Besilerinde kurbanlık hayvanlarının çok olmasına rağmen satış yapamadıklarından dert yanan besiciler, BUSABAH gazetesine konuştular.

Kurban Bayramı’nın yaklaştığını anımsatan Mehmet Arslan isimli besici, buna rağmen Canlı Hayvan Pazarı’nın çok durgun olduğunu söyledi.

“BESİCİLERİN DURUMU ÇOK KRİTİK”

Kurban Bayramı’na kadar satış yapacaklarına inanmadığını söyleyen Arslan,

Pazar çok durgun. Bunun da sebebi yem fiyatlarından kaynaklanıyor. Yem fiyatları böyle oldukça hiçbir şey olmaz. Çiftçi, üretici biter. Her şey biter. Gidişat böyle giderse ithalata mahkûm olacağız. Bütün besiciler işi bırakacak. Bugün bir torba yemin, arpanın fiyatı 150 TL oldu. Böyle devam ederse hepimiz yok oluruz. Aslında kurbanlık satışları bugünlerde olması lazım. Çünkü kurban kesecek vatandaşlar kurbanlıklarını alıp, kendileri de bakım yapacaklar. Evet, apartmanlarda oturanlar var, onlar kurbanlıklarını belki son güne bırakıyorlar ama onlarda besilerden alacaklar. Şu anda satışımız yok. Hiçkimse hiçbir şey almıyor. Karkas et fiyatı düşüşte. Şu anda biz besicilerin durumu çok kritik. Bunun da sebebi yem fiyatlarının yüksek olması. Besici besleyemediği için elindeki 200 kiloluk danasını götürüp satıyor. Devletimizin bir an önce bu işe el atması lazım. Kurban Bayramı’na kadar satış yapacağımıza da inanmıyorum. Siz kalabalığa bakmayın, hepsi boş kalabalık. Ya fiyat öğreniyorlar ya da boş geziyorlar

diye konuştu.

“HÜKÜMET GEÇEN YIL ARPAYI BİZE BİN 450’DEN VERDİ”

Şimdiye kadar bir tane bile kurbanlık satamadığını dile getiren besici Bayram Özarslan da,

Şimdiye kadar bir tane dahi hayvan satamadım. Bu 22 gün içerisinde de satacağımı düşünmüyorum. Kurbanlık almaya gelenler paralarının olmadığını söylüyorlar. Hükümet geçen yıl arpayı bize bin 450’den verdi. Bu yıl da bu fiyattan devam ederlerse hayvanlığa devam ederiz, devam edilmezse tamamen bırakırım. Geçen yılki Kurban Bayramında bu zamanlar çok iyiydik. Satış yaptık. Bu Bayram zannedersem bizim için iyi geçmeyecek

şeklinde konuştu.

“SERMAYEMİZ ELİMİZE GEÇMİYOR”

“Maliyetlerden dolayı herkes damızlık ineğini pazara getiriyor” diyen besici Ali Arslan ise,

Hayvanlarını besleyemiyorlar. İnekleri kasaba veriyorlar. Bir torba yem 150-155 lira. Arpanın kilosu 3 lira. Kazancımız yok. Sermayemiz elimize geçmiyor. Bir hayvanın maliyeti bize 44 lira. Karkas kesim 44 lira. Biz 44 liranın üzerinde satış yapacağız ki, elimize 5 kuruş para geçsin. Geçen yıl yemin torbası 75-80 lira civarındaydı, bu yıl 150-155 lira arasında. Biz bu maliyetlerin altında kalkamıyoruz. Benim şu anda besimde 200 hayvanım var. Satamıyoruz ve kestiremiyoruz. Biz şu anda zararına çalışıyoruz. Bundan sonra hayvancılık yapmayacağız. Artık dışarıdan ithal edip, vatandaşlara yedirsinler. Besiciler öldü. Kurban Bayramı yaklaşıyor, şu ana kadar 8 tane hayvan sattım. Onu da zorla sattım. Besimde 200 hayvanım var, 200 hayvan içerisinde 30 taneyi bile satamam. Bu Kurban Bayramından hiçbir beklentimiz yok

söylemlerini kullandı.

“MECBUREN KURBANLIK ALACAĞIZ”

Aldığı kurbanlıkların pahalı olduğunu belirten Mesut Koçak isimli vatandaş da,

2 tane kurbanlık aldım. Aslında Kurban Bayramı’na çok da erken değil. Evde de biraz bakımını yaparız. Kurbanlık fiyatları çok pahalı. Kurbanın tanesi bin 500 liraya geldi. Her bir keçi 22 kilo gelir. Bin 500 lira çok pahalı. Kurban Bayramı yılda bir defa oluyor, mecburen alacağız

dedi.