Arslantepe ziyaretçilerini bekliyor

2014 yılından buyana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye alınıp alınmayacağı temmuz ayının son haftasında online olarak gerçekleştirilecek olan toplantıyla belli olacak. Milattan önce 5 binli yıllara dayanan Geç Kalkolitik dönemden Demir Çağı’na kadar geçen tarihsel sürecin buluntularına rastlanan Hitit, Roma ve Bizans’a kadar pek çok medeniyetin izlerini de bünyesinde barındıran Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye dahil edilmesi bekleniyor.

PANDEMİYE RAĞMEN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Anadolu’da ilk kent devletinin kurulmasına sahne olan; 5 bin 500 yıllık tapınağı, milattan önce 3 bin 300 yılında yapılan sarayı, mühürleri, kılıçları, mızrakları ve çanaklarıyla tarihe ışık tutan Arslantepe Höyüğü, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

2019 yılında 30 bin 162 kişinin ziyaret ettiği Arslantyepe Höyüğü, pandemi dönemine karşın 2020’de 9 bin 565 ziyaretçiyi ağırladı. Arslantepe’yi kapanma, kısıtlama ve hasta sonu sokağa çıkma yasağına karşın 2021 yılında şuana kadar 2 bin 216 kişi ziyaret etti. Pandemi süreci ve kademeli normalleşme dönemlerinde de ziyaretçileri ağırlayan Arslantepe’de 1 Temmuz’dan itibaren başlayacak olan kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabı kapsamında ziyaretçi yoğunluğunun yaşanması bekleniyor.

Malatya‘ya 7 kilometre mesafedeki Arslantepe, yüksek tarım potansiyeli, sulak alanları ve nehrin taşkınlarından korunan yapısı sayesinde binlerce yıl insanoğluna kucak açan Arslantepe Höyüğü’nün kalıcı listeye alınması ile ilgili geçtiğimiz yıl Çin’de yapılması planlanan toplantı, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenmişti. Arslantepe’nin kalıcı listede yer alıp almayacağına ilişkin temmuz ayının son haftasında online (çevrimiçi) olarak bir araya gelecek olan UNESCO Dünya Mirası Komitesi Toplantısı'nda karar açıklanacak.