Esnafa 48 milyon destek

Milletvekili Çalık, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını çerçevesinde esnafa önemli desteklerin verildiğini ifade etti.

Malatya’da 12 bin 155 esnafa gelir kaybı (hibe) çerçevesinde aylık bin TL’den 48 milyon 272 bin TL destek verildiğini kaydeden Çalık, bin 367 esnafa ise aylık 750’şer TL kira desteğinin sağlandığını ve bu rakamın 2 milyon 768 bin TL olduğunu açıkladı.

Milletvekili Çalık, Malatya’da 9 bin 710 esnafın hibe desteğinden faydalandığını söyledi. Çalık, “Malatya’mızda 3 bin TL hibe desteğinden 7 bin 99 esnafımız faydalanırken, 23 milyon 727 bin TL ödeme yapıldı. Bin 801 esnafımıza ise 5 bin TL hibe desteği yapıldı. Bu esnaflarımıza da 9 milyon 5 bin TL ödeme gerçekleştirildi. Toplamda 9 bin 710 esnafımız 3 bin ve 5 bin TL hibe desteğinden faydalanırken, 14 Haziran itibariyle 32 milyon 732 bin TL ödeme yapıldı. Hibe destekleriyle ilgili başvuru tarihi ise 1 Temmuz’a kadar uzatıldı” diye konuştu.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, kredi kefalet kooperatifleri destekleriyle ilgili ise şu bilgileri verdi:

1 Ocak-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında Malatya genelinde Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla 39 Milyon 14 bin TL faiz indirimli(yüzde 50 ve yüzde 100 faiz indirimli) kredi kullandırılmıştır. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) tarafından Malatya’mızda geçen yıl 2 bin 110 işletmeye 176 Milyon 759 bin TL, 2021 yılında (31 Mayıs tarihine kadar) 220 işletmeye 5 Milyon 865 bin TL destek verildi. 2020 yılında TESKOMB aracılığıyla Malatya’da 3 bin 275 esnaf ve sanatkârımıza 158 milyon 700 bin TL faizsiz kredi verilmiş, doğrudan Halk Bankası aracılığı ile faizsiz kredi kullanan esnaf sayısı 4 bin 45 kişi olup, toplamda 202 milyon faizsiz kredi kullandırıldı. Halkbank ve kooperatiflerimiz aracılığıyla toplamda 7 bin 320 kişiye 360 milyon 700 bin TL faizsiz kredi verildi.

Milletvekili Çalık; kahvehane, kantinler, kafe, hamamlar, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, öğrenci yurtları, lunaparklar, kırtasiyeler, internet kafeler, düğün salonlarına 5 bin TL hibe desteği verildiğini kaydetti.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, onarım, bakım, tamirat, seyyar satıcılar, kaporta işleri ile uğraşanlar, sıhhi tesisatçılar, müzisyenler, hırdavatçılar, oto yıkamacılar, oyuncak, kuru temizlemeciler, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, konfeksiyoncular, kurs işletmecileri tuhafiyeciler, zücaciyelere ise 3 bin TL hibe desteği sağlandığı bilgisini verdi.

Milletvekili Çalık, çok sayıda hizmet kolunda katma değer vergisi (KDV) ve kira stopajı oranlarında 31 Mayıs 2021'e kadar geçerli indirimli oranların süresi 31 Temmuz 2021'e kadar uzatıldığını da sözlerine ekledi.