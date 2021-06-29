29 Haz 2021 - 09:51- Kültür & Sanat G: 29 Haz 2021 - 09:56

Kütüphane sayısı arttı, ziyaretçi sayısı düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı kütüphane verilerini paylaştı. Bu verilere göre Türkiye’de  toplam 32 bin 158 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi var.
Kütüphane sayısı arttı, ziyaretçi sayısı düştü mask

TÜİK Malatya Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre Türkiye’de 1 Milli Kütüphane, bin 213 halk kütüphanesi, 606 üniversite kütüphanesi, 32 bin 158 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 33 bin 978 kütüphane mevcut.

Malatya Bölge Müdürlüğü verilerinden halk kütüphanesinden yararlanan vatandaş sayısı 2019 yılında 31,5 milyonken pandeminin etkin olduğu 2020 yılında 13 milyonla sınırlı kaldı.

Üniversite kütüphane sayısında ise son 5 yıl incelendiğinde 2016 da 502 olan sayı 2020’de 606’ya çıktığı görüldü.

(Haber Merkezi)
# kütüphane, tÜİk

29 Haz 2021 - 09:51 Malatya- Kültür & Sanat

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