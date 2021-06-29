29 Haz 2021 - 09:48- Spor G: 29 Haz 2021 - 09:52

Kararı İrfan Buz Verecek!

2021-2022 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz Perşembe günü Malatya’da toplanarak başlayacak olan Yeni Malatyaspor’da teknik heyet ve futbolcuların Çarşamba günü kente gelmesi bekleniyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde bir araya gelecek olan kafilede geride kalan sezonda kiralık olarak yollanan birçok futbolcunun takıma geri dönmesi beklenirken, teknik direktör İrfan Buz bu oyuncuları takip ettikten sonra kampa götüreceği genç oyuncular hakkındaki kararını yönetime bildirecek.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
Kararı İrfan Buz Verecek! mask

Süper Lig’de beşinci sezonunu geçirmeye hazırlanan Yeni Malatyaspor’da bir yandan transfer çalışmaları sürerken diğer yandan yeni sezon planlaması hummalı şekilde devam ediyor. İç transferde sözleşmeleri sona eren Umut Bulut, Olcay Şahan, Fernando Zuqui, Erkan Kaş, Zeki Yavru ve Bülent Cevahir ile yollarını ayıran sarı kırmızılı ekipte teknik direktör İrfan Buz’un talebi üzerine kiralık olan Benjamin Tetteh’in bonservisi alınarak ile yeniden anlaşma yoluna gidildi. Uzun soluklu lig maratonunda güçlü ve alternatifli kadro kurmak isteyen Doğu Anadolu ekibinde dış transferde bugüne kadar üç oyuncuyla resmi sözleşme imzalandı. Son olarak Kasımpaşa forması giyen sol bek Oussama Haddadi ve Hatayspor ile sözleşmesi biten Rayane Aabid’i renklerine bağlayan Yeni Malatyaspor, Elazığspor’dan Cengizhan Akgün’ü 500 bin TL bonservisle kadrosuna kattı.

KİRALIKTAN DÖNENLERİ İZLEYECEK

Bugüne kadar yaklaşık 14 futbolcuyla temas kuran sarı kırmızılı kulüp yönetim anlaşma sağlanan oyuncuları 1 Temmuz’da başlayacak olan sezon hazırlıklarına yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Prensip anlaşmasına varılan yerli ve yabancı 6 oyuncunun transferi sadece imzaya kalırken, yönetimin bu isimleri toplu halde kamuoyuna duyuracağı öğrenildi. Öte yandan 2021-2022 sezonu hazırlıkları için 6 Temmuz’da Bolu’da kampa girecek olan Yeni Malatyaspor kafilesi öncesinde Malatya’da toplanarak sağlık testinden geçecek. Nurettin Soykan Tesisleri’nde bir araya gelecek olan kafilede geride kalan sezonda kiralık olarak yollanan birçok futbolcunun takıma geri dönmesi beklenirken, teknik direktör İrfan Buz bu oyuncuları takip ettikten sonra kampa götüreceği genç oyuncular hakkındaki kararını yönetime bildirecek.

# yeni malatyaspor

29 Haz 2021 - 09:48 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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