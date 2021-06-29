Kitaro’yla başladı 500 kaset biriktirdi

1963 yılında da Avrupa’ya sunulan teyp kasetleri, 80’li yıllarda altın çağını yaşadı. 2000’li yıllarda ise kasetin yerini CD’ler aldı. CD’lerin yükselişe geçmesiyle birlikte kasetler, tozlu raflara kaldırıldı ancak günümüzde yeniden ilgi görmeye başladı.

Zirvedeki yerini 2000’li yıllarda CD’lere bırakan teyp kasetleri, plakların ardından raflarda yeniden yer alırken, koleksiyon yapan müzikseverlerde arşivlerini genişletmek için kasetlere yeniden ilgi gösteriyor.

İngilizce Öğretmeni İnal İnal da lise yıllarında tanıştığı kasetlerle ilişkisini ara ara kesse de arşivine yeni sanatçıları eklemeyi hiç bırakmadı. Yabancı sanatçıların albümlerinin yan sıra Türk sanatçıları da dinleyen İnal, kaset biriktirme tutkusundan asla vazgeçmedi ve yüzlerce kaset biriktirdi.

“50 LİRAYA PİKAP ALDIM”

İlkokulu tamamladıktan sonra İngilizce öğrenmeye başlayan İnal,

Ben lisedeyken, gazeteci Abdullah Ergün bana ilk CD çalarımı verdi. Kitaro’nun The Best Of albümüydü. Nemrut’a giderken dinliyordum

dedi.

İnal, üniversitede okurken plaklara ilgi gösterdiğini kaydederek, “İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde okurken Üniversite yıllarımda İstanbul’da İstiklal’e gidip, ikinci el bir pikap aldım. Eski bir pikaptı, 2000 yılıydı. O dönemde Malatya Eğitim Vakfı’ndan 50 lira burs alıyordum. O bursla pikap aldım. Sonra gidip birazda plak aldım. Ondan sonra iş güç, evlilik, çocuk derken uzun bir ara verdim. 3 sene önce bir gün kapı çaldı. Kargo geldi, kargocu adımı söyledi ve ‘Bu sizin’ dedi, kutuyu bırakıp gitti. Bir baktım pikap, bana ait değildi, nasıl olduğunu da anlamadım. Üzerinde benim ismimde yazmıyordu. Pikabı görünce eşimin bana hediye aldığını düşündüm çünkü benim pikabım arızalıydı, o kadar mutlu oldum ki. Sonra baktım üzerinde farklı bir isim vardı. Aslında benim kargom aşağıda kalmış, bana farklı bir kargo gelmişti. Bana pikap alındığını zannederek mutlu olmuştum ama sonra bana ait olmadığını öğrenince üzüldüm. Sonrasında gidip arızalı olan pikabımı tamir ettirdim. Özlediğimi fark ettim. Bir pikap daha aldım. 2 yıl önce güzel bir set aldım. Parçalı bulutlu ama müziği seviyorum” diye konuştu.

“BİZ KASET ÇAĞI ÇOCUKLARIYIZ”

Arşivinde birbirinden farklı albümleri bulunduran İnal, şunları söyledi:

500 kasetim var. Biz kaset çağıyız. Ben her dinlediğimde gençliğime gidiyorum. Dinlediğim zaman hoşuma gidiyor. Ona dokunmak, dinlemek, biriktirmek çok güzel. Zaten genelde koleksiyon amaçlı oluyor. Gelip kasetleri gördüğümde müzik dinlemek istiyorum. Plağı, kaseti görmek müzik dinlemeyi de tetikliyor. Yabancı ağırlıklı ama pop, özgün müzik, yabancı klasik ve etnik müzikler oldukça fazla. Klasik ve pop rock dinlemeyi çok seviyorum. İstediğim kasetleri alıyorum. Dinleyeceğim sanatçıları daha çok almak istiyorum. Tabii kaset almanın sonu yok ama maddi limite göre bir durum var. Belli bir limit koyup, kaset alıyorum. Kaset çok uygun.

“TURİSTLERE YARDIMCI OLUYORDUM”

Şuan ki seviyeye gelmesinde lise çağlarında turistlerle olan diyalogunun ve çalışmalarının büyük payının olduğunu dile getiren İnal,

Babam taksiciydi. İlkokuldan sonra İngilizce öğrenmiştim. Babam dilimi geliştirmemi çok isterdi ve turist gördüğünde, beni arar ‘gel turistler var’ derdi. Bende mahallede top oynamayı bırakıp, turistlerin yanına giderdim. ‘Hello, Hi’ diye turistlere yaklaşırdım, bazen cevap vermezlerdi, çekinirdim. Utandığım olurdu ama zamanla aştım. Turistleri, turizm bürosuna götürürdüm. Öyle onları ofise götürüp, yardımcı oluyordum. Turizm bürosunda çok vakit geçirirdim. Ara ara Nemrut’a da giderdim. Turizm ofisinde 1994-200 yılı arasında turistlere yardımcı oluyordum. Bülent (Bülent Korkmaz), Kemal (Kemal Anıl) ve Abdullah (Abdullah Ergün) ağabeylerimin üzerimde çok emekleri var

ifadelerini kullandı.