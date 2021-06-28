28 Haz 2021 - 20:51- Asayiş G: 28 Haz 2021 - 21:18

Kolu korkuluk demirine saplandı

Malatya’da bahçe çitlerinden atlamak isterken kolu korkuluk demirine saplanan çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı.

FERDİ DURDU
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Alınan bilgiye göre olay, Konak Mahallesi Depo Sokak üzerinde bulunan bir bahçede meydana geldi. Bahçe çitleri üzerinden atlamaya çalışan 10 yaşındaki çocuk, bir anda dengesini kaybederek, düştü. Kolu korkuluk demirine saplanan çocuğun kurtarılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hummalı bir çalışmayla çocuğu kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
# korkuluk demiri, kol, oyun oynarken
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28 Haz 2021 - 20:51 Malatya- Asayiş

Muhabir Ferdi Durdu

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