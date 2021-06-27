YMS’de ayrılık

Yeni Malatyaspor’da geleceği merak konusu olan Ali Ravcı ile ilgili sonuç belli oldu. Sarı siyahlı kulüp, 7 yıldan fazladır takımın sportif direktörlüğünü yapan Ravcı ile yollarını ayırdı.

Yeni Malatyaspor Kulübünden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“7 yıla aşkın bir süredir Kulübümüzün sportif direktörlük görevini yapan Sn Ali Ravcı hocamız ile karşılıklı anlaşarak bugün itibariyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyoruz.”