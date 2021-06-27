27 Haz 2021 - 21:49- Asayiş G: 27 Haz 2021 - 21:59

Üst geçitte bir intihar girişimi daha

Malatya’da üst geçide çıkarak intihar etmek isteyen bir kişi hafif yaralandı.

FERDİ DURDU
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Alınan bilgiye göre olay, Çevreyolu’nda bulunan üst geçitte meydana geldi. Üst geçide çıkarak, intihar etmek isteyen bir kişi için itfaiye ekipleri, üst geçidin altına kurtarma çadırı açtı. Uzun süren ikna çabalarına rağmen üst geçitten inmeyen şahıs, itfaiyenin açmış olduğu kurtarma çadırı sayesinde hafif yaralı olarak kurtarıldı.
112 sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bu arada Çevreyolu’ndaki üst geçitte son günlerde üçüncü kez intihar vakası yaşandı.
# Çevreyolu, intihar, üst geçit
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27 Haz 2021 - 21:49 Malatya- Asayiş

Muhabir Ferdi Durdu

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