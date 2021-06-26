26 Haz 2021 - 16:57- Gündem

Uzunhüseyin Mahallesi’nin asfalt sorunu çözüldü

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tarafından Kale İlçesine bağılı Uzunhüseyin mahallesinde başlanan asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı. Malatya genelinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Kale İlçesi Uzunhüseyin Mahallesi’nde yapılan çalışmalar sonucunda yolun 7 kilometrelik kısmını tamamladı.