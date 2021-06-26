Uzunhüseyin Mahallesi’nin asfalt sorunu çözüldü

Mahallelerinde yapılan çalışmalardan dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Uzunhüseyin Mahallesi Muhtarı Vahap Kurtay,
Mahallemiz Kale ilçesine 31 Km uzaklıkta kırsal bir bölgede bulunmakta. Mahallemizin en büyük sorunu ulaşımdı. Biz burada Sayın Selahattin Gürkan Başkanımızdan öncesi ve sonrasını konuşuyoruz. Sayın Selahattin Gürkan Başkanımızla birlikte mahalle olarak yol açısından çok rahatladık. Şu anda da yollarımızdaki çalışmalar devam ediyor. 7-8 km sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi. Yollarımızdaki sorun iki sene içerisinde çözüldü. Mahallemizin yol sorunu %70 çözüldü. Diğer bölgelerdeki çalışmalar ise devam ediyor. Bu çalışmalarında en kısa sürede tamamlanacağı inancındayım. Ayrıca mahallemizde taşımalı eğitim yapıldığından dolayı öğrencilerimiz çok cefa çekti. Öğrencilerimizde artık daha rahat bir şekilde okullarına gitme imkânına kavuşmuş oldu. Allah büyüklerimizin eksikliğini vermesin. Bizlerle sürekli ilgileniyorlar. Sayın Selahattin Gürkan Başkanıma, Kale Belediye Başkanımız Murat Koca’ya ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum
diye konuştu
(İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.