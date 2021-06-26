26 Haz 2021 - 13:27- Eğitim G: 26 Haz 2021 - 13:31

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacak

İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu.
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacak mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alınacaktır.'' ifadelerine yer verdi.

29 görevlinin alınacağı ilana son başvuru tarihi 9 Temmuz olarak açıklandı.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

26 Haz 2021 - 13:27 Malatya- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacak mask
Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alınacak
Öğretim üyesi alınacak! mask
Öğretim üyesi alınacak!
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK
Öğretim Görevlisi alınıyor! mask
Öğretim Görevlisi alınıyor!
Akademik personel alımı yapılacak! mask
Akademik personel alımı yapılacak!
Anket Malatya'nın en başarılı siyasetçisi kimdir?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL