26 Haz 2021 - 13:09- Gündem G: 26 Haz 2021 - 13:26

ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK

Ordu Üniversitesi 29 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
ÇOK SAYIDA ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAK mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, ''Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ve Atanma Koşulları ve Uygulama Yönergesine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır.'' ifadeleri yer aldı.

29 Öğretim Üyesinin alınacağı ilana başvuru ise 15 gün sürecek.

İlana ulaşmak için tıklayınız...

26 Haz 2021 - 13:09 Malatya- Gündem

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