Öğretim üyesi alınacak!

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre , ''Üniversitemiz Tıp Fakültesi’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyesi alınacaktır.'' ifadelerine yer verdi.

İstenilen nitelik ve belgeler ise ilanda yer alırken başvuru süresinin 15 gün olduğu duyuruldu.

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