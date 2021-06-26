26 Haz 2021 - 13:02- Eğitim G: 26 Haz 2021 - 13:08

Öğretim üyesi alınacak!

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı yayınladı.
Öğretim üyesi alınacak! mask

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre , ''Üniversitemiz Tıp Fakültesi’ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyesi alınacaktır.'' ifadelerine yer verdi.

İstenilen nitelik ve belgeler ise ilanda yer alırken başvuru süresinin 15 gün olduğu duyuruldu.

İlana başvurmak için tıklayınız...

26 Haz 2021 - 13:02 Malatya- Eğitim

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Öğretim üyesi alınacak!
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