Yavruları kurtarılana kadar başlarında bekledi

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Pınarbaşı mesire alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mesire alınanda bulunan sulama pompasının kuyusuna iki yavru köpeğin düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaptıkları 3 saatlik bir çalışma sonrası yavru köpekleri bulunduğu yerden çıkardı. Uzun uğraşlar sonrası düştükleri kuyudan çıkarılan yavru köpekler çalışmalar esnasında bölgeden hiç ayrılmadan bekleyen anneleri birlikte Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na gönderildi.

(İHA)