26 Haz 2021 - 12:57- Gündem G: 26 Haz 2021 - 13:00

Yavruları kurtarılana kadar başlarında bekledi

Malatya'da sulama pompasının kuyusuna düşen yavru köpekler itfaiye tarafından kurtarılırken, anneleri ise saatlerce yavrularının başında bekledi.
Yavruları kurtarılana kadar başlarında bekledi mask

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Pınarbaşı mesire alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mesire alınanda bulunan sulama pompasının kuyusuna iki yavru köpeğin düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaptıkları 3 saatlik bir çalışma sonrası yavru köpekleri bulunduğu yerden çıkardı. Uzun uğraşlar sonrası düştükleri kuyudan çıkarılan yavru köpekler çalışmalar esnasında bölgeden hiç ayrılmadan bekleyen anneleri birlikte Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na gönderildi.

(İHA)

26 Haz 2021 - 12:57 Malatya/ Battalgazi- Gündem

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